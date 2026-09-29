Scenă revoltătoare pe o plajă. Doi ucraineni au călărit o țestoasă marină în timp ce depunea ouă | VIDEO

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Ucraineni testoasa
X.com/@nypost

Doi cetățeni din Ucraina au stârnit numeroase reacții negative în mediul online după ce au fost filmați în timp ce călăreau țestoasă marină care depunea ouă, pe o plajă din Oman.

autor
Știrile PRO TV

Astfel, cei doi se aflau în zona Ras al Hadd, cunoscută pentru țestoasele marine care vin pe țărm pentru a depune ouă. În imaginile publicate online, bărbatul, influencerul de fitness Vadim Oleinik, apare urcat pe carapacea țestoasei, iar la un moment dat ține și un pui de țestoasă, scrie BTV Novinite, care citează New York Post.

Imaginile au provocat numeroase critici pe rețelele sociale. Organizația italiană de protecție a naturii Biologicamente a condamnat comportamentul și a criticat inclusiv modul în care a fost organizată supravegherea țestoaselor.

Autoritățile din Oman au transmis că gesturile celor doi contravin regulilor de protecție a faunei și că au fost luate măsurile legale necesare. Unele informații din presă au indicat că cei doi ar fi fost reținuți, însă acest lucru nu a fost confirmat oficial.

Ulterior, Oleinik și-a cerut scuze și a susținut că nu cunoștea regulile și că a fost indus în eroare de persoanele care îi însoțeau. El a afirmat că nu a intenționat să rănească țestoasa.

Sursa: btvnovinite.bg

Etichete: ucraineni, testoasa, plaja, oua,

Articol recomandat de sport.ro
Fostul campion mondial, condamnat la șapte ani de închisoare pentru abuzuri sexuale asupra minorilor!
Fostul campion mondial, condamnat la șapte ani de închisoare pentru abuzuri sexuale asupra minorilor!
Citește și...
Ldir cernica 19 sep 2026 5462
Stiri Diverse
Peste 335.000 de voluntari au participat la Ziua de Curățenie Națională 2026

Pe 19 septembrie 2026, România s-a unit din nou pentru Ziua de Curățenie Națională, cea mai amplă acțiune de voluntariat pentru mediu din țară, organizată de asociația Let’s Do It, Romania!.

Shutterstock 2678604165
Stiri Diverse
Cum pot vizita tinerii din România diverse țări pe banii Comisiei Europene. Condițiile care trebuie îndeplinite

Sute de tineri din România se pot înscrie de la 1 octombrie, în programul DiscoverEU, prin care Uniunea Europeană oferă mii de permise de călătorie pentru explorarea Europei.

gem de kiwi
Stiri Diverse
Gem de kiwi cu semințe de chia, fără mult zahăr. Ingredientul care îngroașă compoziția

Gemul de kiwi cu semințe de chia este o variantă rapidă și gustoasă pentru cei care vor să pregătească acasă un desert simplu, cu puține ingrediente.

Recomandări
Valentina si frizerul
Știri Actuale
Reacția tatălui Valentinei, tânăra ucisă și băgată într-o valiză, după ce principalul suspect s-a predat. Ce rugăminte are

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul crimei oribile din Vâlcea, s-a predat în Elveția. Individul, bănuit că și-a ucis iubita, apoi i-a ascuns trupul într-o valiză, pe care a aruncat-o în Olt, era dat în urmărire internațională.

Calin georgescu arestat
Stiri Justitie
Primele imagini cu Călin Georgescu scos cu cătuşe la mâini din vila lui din Mogoşoaia. Ce nu a fost lăsat să facă | VIDEO

Călin Georgescu a fost scos de poliţişti din vila lui din Mogoşoaia, având cătuşe la mâini, urmând să fie dus în Arestul Central al Capitalei.

Vlcsnap 2026 09 29 19h20m54s665
Știri Actuale
Reacția Zoo Sibiu, după ce un iepuraș viu a fost dat ca hrană unui piton, de față cu vizitatorii

Incident înspăimântător la grădina zoologică din Sibiu. De față cu vizitatorii, un piton a primit la masă un iepure.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2026

47:40

Alt Text!
iBani
iBani - 29 Septembrie 2026

13:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 29 Septembrie 2026

03:27:44

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cu drona în coastă

44:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Nations League la puterea a doua! Ce au făcut Spania, Anglia și vecina Moldova. Toate rezultatele serii

Sport

Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume”