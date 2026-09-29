Scenă revoltătoare pe o plajă. Doi ucraineni au călărit o țestoasă marină în timp ce depunea ouă | VIDEO

Astfel, cei doi se aflau în zona Ras al Hadd, cunoscută pentru țestoasele marine care vin pe țărm pentru a depune ouă. În imaginile publicate online, bărbatul, influencerul de fitness Vadim Oleinik, apare urcat pe carapacea țestoasei, iar la un moment dat ține și un pui de țestoasă, scrie BTV Novinite, care citează New York Post.

Imaginile au provocat numeroase critici pe rețelele sociale. Organizația italiană de protecție a naturii Biologicamente a condamnat comportamentul și a criticat inclusiv modul în care a fost organizată supravegherea țestoaselor.