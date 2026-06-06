De ce este important

Casa Albă încearcă să ajungă la un memorandum de înțelegere (MOU) cu Iranul pentru a pune capăt războiului și pentru a începe negocieri nucleare aprofundate, iar administrația americană dorește să aibă deja pregătiți specialiștii care ar urma să participe la aceste discuții, relatează Axios.

Potrivit oficialilor americani și unor surse regionale implicate în mediere, Statele Unite și Iranul au încă divergențe asupra unor detalii ale memorandumului.

Sursele descriu negocierile ca aflându-se în faza finală, însă nu este clar dacă se va ajunge în cele din urmă la un acord.

„Această întâlnire de la Oak Ridge nu înseamnă că un acord este garantat, dar arată că negocierile au intrat într-o etapă foarte serioasă și că există șanse reale de reușită, iar noi vrem să fim pregătiți”, a declarat un oficial american.

Vizita discretă din Tennessee

Axios a aflat joi că Steve Witkoff a efectuat o vizită neanunțată în estul statului Tennessee. Ulterior, doi oficiali americani au confirmat că atât Witkoff, cât și Kushner au vizitat facilitățile Departamentului Energiei de la Oak Ridge.

Unii dintre cei mai importanți experți americani în procesarea uraniului și tehnologia centrifugelor lucrează la Laboratorul Național Oak Ridge și la Complexul Național de Securitate Y-12. În trecut, materiale și echipamente nucleare provenite inclusiv din Kazahstan și Libia au fost transportate prin Tennessee.

Casa Albă a refuzat să comenteze informațiile, iar Administrația Națională pentru Securitate Nucleară nu a oferit declarații.

Potrivit oficialilor americani, a fost constituită recent o echipă de aproximativ 100 de experți care ar urma să participe la negocierile nucleare dacă va fi semnat un acord preliminar. Witkoff și Kushner au mers la Oak Ridge pentru a discuta cu membrii acestei echipe și pentru a analiza pregătirile necesare implementării unui eventual acord.

Ce prevede acordul negociat cu Iranul

Witkoff și Kushner au convenit săptămâna trecută, împreună cu negociatorii iranieni, termenii unui memorandum de înțelegere valabil 60 de zile, care ar urma să:

prelungească armistițiul dintre SUA și Iran;

permită redeschiderea Strâmtorii Hormuz;

autorizeze Iranul să reia exporturile de petrol;

lanseze negocieri privind stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului și limitele viitoare ale programului de îmbogățire.

Donald Trump a solicitat vineri două modificări ale textului, iar iranienii au anunțat că vor cere la rândul lor unele ajustări. Washingtonul așteaptă răspunsul oficial al Teheranului.

Potrivit surselor, diferențele rămase sunt relativ reduse.

De exemplu, Trump dorește ca acordul final să includă un termen de 60 de zile pentru reducerea nivelului de îmbogățire a uraniului iranian, în timp ce Teheranul cere 90 de zile.

Există divergențe și în privința fondurilor iraniene înghețate. Statele Unite susțin că acestea vor fi eliberate doar după semnarea acordului final și începerea implementării lui. Iranul cere deblocarea imediată a unei părți din bani.

Un consilier al liderului suprem iranian a declarat pentru CNN că negocierile sunt blocate tocmai din cauza acestor fonduri și că „mingea este acum în terenul lui Trump”.

Ce urmează dacă negocierile avansează

Dacă discuțiile intră în faza a doua, echipa de experți care s-a întâlnit cu Witkoff și Kushner va trebui să elaboreze un plan pentru:

gestionarea și eliminarea materialelor nucleare iraniene;

limitarea suplimentară a programului de îmbogățire a uraniului;

verificarea respectării obligațiilor asumate de Iran.

Oficialii americani au precizat că o parte dintre experții implicați au participat recent și la operațiunea de recuperare a uraniului îmbogățit din Venezuela. Materialul provenea de la un reactor de cercetare și a fost transportat luna trecută în Carolina de Sud pentru procesare.

De asemenea, unii dintre experții prezenți la întâlnirea din Tennessee i-au însoțit anterior pe Kushner și Witkoff în Oman, la negocierile nucleare cu Iranul desfășurate înaintea izbucnirii războiului.

„Aceștia sunt cei mai buni experți nucleari ai Statelor Unite, oamenii care cunosc toate detaliile tehnice pe care le-ar implica un acord cu Iranul”, a declarat un oficial american.

Ce trebuie urmărit

Oficialii americani susțin că Casa Albă primește semnale pozitive din partea negociatorilor iranieni, însă consideră că la Teheran există diviziuni interne privind direcția care trebuie urmată.

În timp ce negocierile par să se apropie de un moment decisiv, rămâne neclar dacă liderii iranieni vor accepta condițiile cerute de Washington pentru încheierea unui acord care să pună capăt conflictului și să relanseze dialogul privind programul nuclear al Republicii Islamice.