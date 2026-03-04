Tucker Carlson, Megyn Kelly și Matt Walsh se numără printre cei care și-au exprimat nemulțumirea, notează Associated Press (AP). Acest lucru a fost remarcat la Casa Albă, care a adoptat o atitudine defensivă pe rețelele sociale și în interviuri.

Pe de altă parte, trebuie precizat faptul că acești critici sunt minoritari în mediul MAGA, unde cele mai mari vedete ale televiziunii Fox News rămân susținători ai președintelui. Dar cuvintele lor ilustrează influența mass-media conservatoare și cât de valoroasă este aceasta pentru Trump atunci când totul funcționează ca o mașinărie bine unsă – și, în contrast, cât de mare poate fi problema dacă se fracturează - mai arată Associated Press.

Cum l-a influențat Israelul pe Trump să intre în război

O mare parte a criticilor s-a concentrat asupra influenței Israelului asupra deciziei lui Trump de a intra în război. Carlson, fostul star al Fox News care și-a construit propria afacere independentă, a declarat pentru ABC News în weekend că atacul a fost „absolut dezgustător și malefic”.

„Este greu să spun asta, dar Statele Unite nu au luat decizia în acest caz. Benjamin Netanyahu a făcut-o”, a spus Carlson în podcastul său, referindu-se la prim-ministrul israelian. „Nimeni nu ar trebui să moară pentru o țară străină”, a mai spus Carlson.

Kelly, o altă fostă prezentatoare Fox care a devenit independentă, a spus în emisiunea sa despre victimele americane că „nimeni nu ar trebui să moară pentru o țară străină”.

„Nu cred că acei militari au murit pentru Statele Unite”, a spus Kelly. „Cred că au murit pentru Iran sau Israel”.

Declarațiile secretarului de stat Marco Rubio înaintea unei ședințe informative la Capitol Hill au fost un punct important. Rubio a spus că Trump a dat undă verde pentru operațiune știind că Israelul era pregătit să atace și se temea de represalii din partea Iranului împotriva bazelor americane din regiune.

„Știam că dacă nu îi atacam preventiv, înainte să lanseze atacurile, am fi suferit pierderi mai mari”, a spus Rubio. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, republican din Louisiana, a declarat că, dacă administrația Trump nu ar fi acționat, legislatorii s-ar fi întrebat de ce.

Walsh, prezentator la Daily Wire, a scris pe X că Rubio „ne-a spus fără ocolișuri că suntem în război cu Iranul pentru că Israelul ne-a forțat mâna. Practic, este cel mai rău lucru pe care l-ar fi putut spune”.

Președintele republican a declarat jurnalistei Rachael Bade într-un interviu că nu crede că opiniile lui Carlson și Kelly sunt împărtășite de baza sa de susținători. „Cred că MAGA este Trump. MAGA nu sunt ceilalți doi.”, a spus el.

Fosta reprezentantă republicană a statului Georgia, Marjorie Taylor Greene, care s-a transformat într-o persoană influentă și o figură media după ce s-a ”despărțit” de Trump, a declarat în podcastul lui Kelly că este furioasă din cauza acțiunii militare a SUA.

„Make America Great Again trebuia să fie America pe primul loc, nu Israelul”, a afirmat Greene.

Vor reveni susținătorii lui Trump în tabăra sa?

Trump are probabil dreptate să creadă că majoritatea susținătorilor săi vor reveni în tabăra sa dacă sunt nemulțumiți de atacul asupra Iranului, a declarat Jason Zengerle, autorul cărții „Hated By All the Right People: Tucker Carlson and the Unraveling of the Conservative Mind” (”Urât de toți oamenii potriviți: Tucker Carlson și destrămarea minții conservatoare”, în traducere).

Având în vedere consecvența opiniilor sale pe această temă, Carlson este probabil cel mai important dintre criticii conservatori ai lui Trump, spune Zengerle.

„Dacă războiul merge prost, cred că asta va întări poziția cuiva ca Tucker”, a spus el. „Toate acestea sunt o dezbatere despre ce se va întâmpla după plecarea lui Trump.”

Au existat fisuri în sprijinul conservator al mass-media pentru Trump înainte de Iran, în special cu narațiunile vaste și extinse din jurul raportului Jeffrey Epstein. Dar criticile din această săptămână au declanșat o serie de reacții interne surprinzătoare.

Ben Shapiro, de la „The Daily Wire”, a numit-o pe Kelly „extrem de inconsecventă” și lașă. Elisabeth Hasselbeck a denunțat-o pe Kelly pentru sugestia ei că soldații americani au murit pentru Israel. „Cum îndrăznești?”, a spus Hasselbeck marți la „The View”.

Sean Hannity de la Fox News a spus că Carlson „nu era persoana pe care o cunoșteam când era la Fox”.

Kelly l-a denunțat pe Hannity ca fiind un individ care „nu ar spune niciodată altceva decât să-l laude pe Donald Trump”.

Howard Polskin, editorul buletinului informativ The Righting, a estimat marți că aproximativ 95% din ceea ce a monitorizat pe site-urile web îl susține pe președinte. „Trump se menține ferm în privința Iranului”, a titrat The American Spectator.

Cele mai populare personalități de la Fox News — care rămâne în continuare liderul conservatorilor — continuă să-l susțină.

Hannity, Brian Kilmeade și Mark Levin au fost printre cei mai vocali înainte și după atac. „Președintele a dat dovadă de mai mult curaj, iar Pentagonul, Pentagonul lui Pete Hegseth, a acționat din nou în mod strălucit”, a declarat Kilmeade, co-prezentatorul emisiunii „Fox & Friends”.

„Cred că MAGA îi acordă prezumția de nevinovăție, fără îndoială”, a declarat Sean Spicer, secretarul de presă al Casei Albe în prima parte a primului mandat al lui Trump, în podcastul său de marți. „Cred că și-a construit o credibilitate enormă în rândul bazei. ... Uite, ai PTSD de la mulți dintre foștii noștri lideri, în special din Irak și Afganistan, care nu cunosc decât războaie nesfârșite, așa că înțeleg. Dar acest președinte a dovedit de două ori că știe ce face.”

Criticile pentru declanșarea războiului din Iran atrag nemulțumiri la Casa Albă

Influencerii care au contribuit la atragerea multor tineri în tabăra lui Trump în timpul campaniei din 2024 au păstrat în mare parte tăcerea. Însă unele critici ale lui Walsh din această săptămână au părut să fie atât de dure încât au atras nemulțumiri specifice din partea secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Până acum am auzit că, deși am distrus întregul regim iranian, acesta nu a fost un război pentru schimbarea regimului. Și deși le-am distrus programul nuclear, a trebuit să facem acest lucru din cauza programului lor nuclear. Și deși Iranul nu plănuia niciun atac asupra SUA, ar fi putut să o facă, în funcție de cine întrebi. Și deși nu ducem acest război pentru a elibera poporul iranian, acesta este acum liber, sau ar putea fi, în funcție de cine preia puterea, și nu avem nicio idee cine va fi acela. Mesajul referitor la acest lucru este, ca să spunem ușor, confuz.” - a scris Walsh luni pe X, în care explica raționamentul lui Trump.