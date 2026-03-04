Cum a încercat Friedrich Merz să-l convingă pe Donald Trump că Ucraina nu trebuie să-și cedeze teritoriile Rusiei

Ucraina nu trebuie să accepte concesii teritoriale suplimentare față de Rusia, care cere cedarea regiunii Donbas, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în cadrul discuțiilor cu președintele american Donald Trump la Washington, conform The Moscow Times.

„Cu toții dorim ca acest război să se încheie cât mai curând posibil. Dar Ucraina trebuie să-și păstreze teritoriul și interesele de securitate”, a subliniat liderul german.

Merz a declarat reporterilor că i-a arătat lui Trump o hartă a liniei frontului, subliniind că, dacă Rusia va ocupa restul regiunii Donbas, „drumul spre Kiev va fi deschis”. El a explicat, de asemenea, importanța orașului Odesa pentru menținerea accesului Ucrainei la Marea Neagră. „Poate că am reușit să contribui puțin mai mult la înțelegerea realităților din teren”, a spus Merz.

El a subliniat, de asemenea, necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei, care rezistă agresiunii rusești de cinci ani.