Cum a încercat Friedrich Merz să-l convingă pe Donald Trump că Ucraina nu trebuie să-și cedeze teritoriile Rusiei

Stiri externe
Friedrich merz donald trump afp
AFP

Friedrich Merz a încercat să-l convingă în timpul vizitei sale la Casa Albă pe Donald Trump că Ucraina nu trebuie să facă concesii teritoriale Rusiei. Cancelarul i-ar fi prezentat riscurile de securitate cauzate de o astfel de decizie. 

autor
Adrian Popovici

Ucraina nu trebuie să accepte concesii teritoriale suplimentare față de Rusia, care cere cedarea regiunii Donbas, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în cadrul discuțiilor cu președintele american Donald Trump la Washington, conform The Moscow Times.

„Cu toții dorim ca acest război să se încheie cât mai curând posibil. Dar Ucraina trebuie să-și păstreze teritoriul și interesele de securitate”, a subliniat liderul german.

Merz a declarat reporterilor că i-a arătat lui Trump o hartă a liniei frontului, subliniind că, dacă Rusia va ocupa restul regiunii Donbas, „drumul spre Kiev va fi deschis”. El a explicat, de asemenea, importanța orașului Odesa pentru menținerea accesului Ucrainei la Marea Neagră. „Poate că am reușit să contribui puțin mai mult la înțelegerea realităților din teren”, a spus Merz.

El a subliniat, de asemenea, necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei, care rezistă agresiunii rusești de cinci ani. 

Merz îi cere lui Trump să pună peresiune pe Putin

Merz i-a cerut lui Trump să exercite presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin, care, în opinia sa, nu face decât să „tragă de timp” și să submineze eforturile SUA. El a mai afirmat că europenii nu vor accepta un acord privind Ucraina care nu ține seama de poziția lor.

Ca răspuns, Trump a declarat că negocierile pentru încheierea războiului sunt „foarte importante” pe lista sa de priorități.

„Credeam că este o problemă simplă... Dar există o ură profundă între președinții Putin și Zelenski... Uneori dau vina pe una dintre părți, alteori pe cealaltă. Cred că se va întâmpla ceva. (...)  Acesta este cel mai grav război de după al Doilea Război Mondial”, a declarat liderul american. Trump a dat asigurări, de asemenea, că SUA dispun de suficiente arme pentru a le vinde Europei în vederea sprijinirii Ucrainei.

Surse Bloomberg au raportat anterior că Rusia a amenințat că se va retrage din negocieri dacă Kievul nu cedează întregul Donbas. Acestea au menționat că Kremlinul nu vede niciun sens în continuarea negocierilor diplomatice, întrucât aproape toate celelalte probleme au fost deja rezolvate.

Ucraina își menține controlul asupra părții din regiunea Donețk unde se află „centura de fortărețe” a aglomerării Kramatorsk-Sloviansk. Zelenski a declarat în repetate rânduri că Kievul nu va renunța la acest teritoriu, în parte pentru că ar deveni o rampă de lansare pentru Rusia în cazul unui nou atac.

Sursa: The Moscow Times

Etichete: germania, Friedrich Merz, SUA, Ucraina,

Dată publicare:

