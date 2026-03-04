UPDATE 16:55 Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs”, a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, scrie Reuters.

Știre inițială

„O muniție balistică, lansată din Iran și detectată îndreptându-se spre spațiul aerian turc după ce a traversat spațiul aerian irakian și sirian, a fost neutralizată în timp util de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei”, a declarat Ministerul Apărării din Ankara într-un comunicat.

Ministerul a declarat într-un comunicat că nu au existat victime sau răniți în urma incidentului, adăugând că Turcia își rezervă dreptul de a răspunde la orice acțiuni ostile împotriva sa, avertizând în același timp părțile să se abțină de la măsuri care ar putea escalada conflictul.

Ministrul de externe al Turciei i-a transmis omologului său iranian protestul Ankarei faţă de lansarea unui rachetă balistică din Iran, care se îndrepta spre spaţiul aerian turcesc, în cadrul unei convorbiri telefonice de miercuri, a declarat o sursă diplomatică turcă, relatează Reuters. În timpul discuţiei, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, i-a mai spus omologului său iranian, Abbas Araqchi, că trebuie evitate orice măsuri care ar putea amplifica şi mai mult conflictul, scrie Agerpres.

Reacția oficială NATO

După incident, NATO a condamnat atacul Iranului asupra Turciei, afirmând că susține ferm toți aliații săi, potrivit Sky News.

„Condamnăm atacurile Iranului asupra Turciei. NATO susține ferm toți aliații, inclusiv Turcia, în contextul în care Iranul continuă atacurile sale indiscriminate în întreaga regiune”, a declarat purtătorul de cuvânt Allison Hart.

„Poziția noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă”, a afirmat Hart.

Turcia, o națiune cu majoritate sunnită-musulmană, membră a NATO, are o frontieră de 500 de kilometri cu Iranul.

La cinci zile de la începutul unui război care, potrivit președintelui american Donald Trump, ar putea dura câteva săptămâni sau mai mult, aproape 800 de persoane au fost ucise în Iran.

Sâmbătă, Statele Unite și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, în urma cărora a fost ucis liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei. Războiul s-a extins rapid, Teheranul lovind statele din Golf care găzduiesc baze americane, iar Israelul atacând ținte ale Hezbollahului, susținut de Iran, în Liban.

Turcia a îndemnat la noi negocieri

Turcia a îndemnat timp de săptămâni Washingtonul și Teheranul să ajungă la un acord în cadrul rundelor de negocieri privind programul nuclear și capacitățile balistice ale Iranului, avertizând că regiunea nu mai poate suporta o destabilizare suplimentară, scrie NDTV.

Ministrul turc de externe a declarat marți că Statele Unite ar trebui să-și limiteze atacurile asupra Iranului la degradarea capacităților sale militare, întrucât forțarea unei schimbări de regim ar genera „riscuri” pentru regiune.

Mai devreme astăzi, armata israeliană a declarat că unul dintre avioanele sale de vânătoare F-35 a doborât un avion de vânătoare YAK-130 al forțelor aeriene iraniene deasupra Teheranului. De asemenea, a declarat că apărarea aeriană israeliană a fost activată pentru a intercepta rachetele iraniene lansate asupra țintelor din întreaga țară, iar în jurul Ierusalimului s-au auzit explozii.