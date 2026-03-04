„MAE informează că două zboruri operate de FlyDubai sunt programate astăzi, 4 martie 2026, ora 18.35 și pe 5 martie 2026, la ora 03.30, din Dubai spre București”, a transmis ministerul pe Facebook.

Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor.

Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat.

În prezent sunt 14.000 de cetăţeni români în Emiratele Arabe Unite, dar există un număr minim de cazuri de urgenţă extremă, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

„Estimarea autorităţilor este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află cetăţenii români este varianta recomandată", a afirmat şefa diplomaţiei române.

Oana Ţoiu a adăugat că în Israel sunt aproximativ 200 de români, dintre care 140 în Ierusalim. Acestora li se adaugă cei cu dublă cetăţenie.

Un număr de 3000 de români blocați de război în Emiratele Arabe Unite, au cerut sprijinul autorităților că să revină acasă. Ministrul Transporturilor din Israel, unde de asemenea sunt și români, a precizat că țara să își redeschide treptat spațiul aerian.

De altfel, este așteptat să sosească la București un avion din Egipt cu români din Israel. Oamenii nu mai au răbdare să aștepte redeschiderea spațiului aerian. Sunt 174 de cetățeni români care se aflau în vacanță în Israel, în diferite zone ale țării, spun reprezentanții MAE.

În Abudabi, în Dubai sunt foarte mulți români care așteaptă să fie scoși de acolo, transmit reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Vorbim de un spațiu aerian care este închis. Chiar dacă ai aeronave la dispoziție, trebuie să primești și un culoar de zbor.

La un moment dat s-a vorbit despre un astfel de culoar de zbor sigur, iar românii care aveau bilete de întoarcere urmează să fie anunțați de companiile aeriene atunci când să meargă la aeroport.



Până atunci, unii încearcă, iată, să meargă către diferite zone de unde să ia zboruri. Un lucru pe care Ministerul Afacerilor Externe nu îl recomandă, mai ales că vorbim de un drum periculos și nu există nicio certitudine că în afara acestor zone vor găsi un zbor disponibil și un loc liber într-o aeronavă.