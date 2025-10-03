Iga Swiatek, ţinta unor comentarii cu ură în social media după înfrângerea de la Beijng: „Este o realitate tristă”

Iga Swiatek a fost ţinta unor comentarii pline de ură în social media, după înfrângerea suferită în faţa Emmei Navarro, la turneul WTA 1000 de la Beijing.

Ea a decis să denunţe aceste comentarii într-un story postat pe Instagram, relatează L'Equipe.

Swiatek a fost învinsă în optimi la Beijing de americanca Emma Navarro, numărul 17 mondial (6-4, 4-6, 6-0).

În mesajele pe care poloneza a decis să le afişeze public, se poate citi, printre altele: „jucătoare mediocră”, „patetică”, „fără disciplină, fără talent, fără capacitate de adaptare, fără forţă mentală”.

Swiatek, locul 2 WTA, le-a răspuns acestor persoane, probabil pariori,. „În zilele noastre, aceasta este o realitate tristă în lumea sportului. Boţii, pariurile, dar şi „fanii”. Merită să ne gândim la asta, mai ales că Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale se apropie cu paşi repezi.”

În urma acestui mesaj, jucătoarea poloneză a primit sute de comentarii noi, toate binevoitoare de data aceasta.

