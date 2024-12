Iga Swiatek nu se aşteaptă la un apel al WADA în cazul său de dopaj

Poloneza în vârstă de 23 de ani a fost depistată pozitiv cu trimetazidină, un medicament pentru inimă, într-o probă prelevată în afara competiţiei, în luna august, când era locul 1 WTA. Cazul a ieşit la iveală abia trei luni mai târziu, după ce jucătoarea fusese suspendată pentru o lună. La momentul respectiv, ea a invocat motive personale pentru a lipsi de la trei turnee din Asia.

După anunţarea testului pozitiv, Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITIA) a decis că abaterea nu a fost intenţionată, într-un caz similar cu cel al lui Jannik Sinner, numărul 1 mondial la masculin. Italianul a fost depistat pozitiv de două ori în martie pentru urme de steroizi, dar a fost exonerat de ITIA. Cu toate acestea, WADA a făcut apel în septembrie, iar decizia este încă în aşteptare.

În timp ce se pregăteşte să îşi lanseze sezonul la United Cup din Sydney, Iga Swiatek a declarat că nu se aşteaptă ca WADA să urmeze aceeaşi cale în cazul ei: „Am furnizat toate dovezile posibile şi, sincer, nu mai sunt multe de făcut. Am reuşit să furnizez sursa (contaminării) destul de repede. Acesta este motivul pentru care cazul a fost închis destul de repede. Aşa că nu mă aştept la un apel, dar nu am nicio influenţă asupra a ceea ce se întâmplă". "Pot spune, din procedurile pe care le-am urmat şi din modul în care m-au tratat de la început, că mi s-a părut corect ".

Iga Swiatek a mai spus că, deşi incidentul a fost „ dificil din punct de vedere mental ”, reacţia publicului a fost în general pozitivă, atenuându-i temerile. „Cred că majoritatea oamenilor sunt înţelegători”, a spus câştigătoarea a cinci turnee de Grand Slam (patru victorii la Roland Garros şi una la US Open).

Simona Halep, care a fost suspendată o perioadă lungă tot din cauza unei contaminări, a criticat felul în care ITIA a tratat cazurile celor doi faţă de al său.

Ea a declarat pentru The Telegraph că pentru ea este foarte dureros să fie tratată altfel decât Iga Swiatek şi Jannik Sinner.

„Am simţit că ei [ITIA] au fost nedrepţi cu mine înainte, dar acum este chiar mai mult. Am fost atât, atât de supărată şi atât de tristă când am văzut situaţia. Este pur şi simplu inacceptabil, din punctul meu de vedere. Da, iar nu pot să dorm. Mi-am pierdut somnul timp de doi ani în timpul procesului [de contestare a propriei interdicţii pentru dopaj]. Apoi mi-am revenit. Şi acum, după [ce s-a întâmplat], pentru câteva zile, da, l-am pierdut din nou. Toată gândirea negativă, gândurile negative, nu este uşor de gestionat”.

„Ceea ce cred că nu este corect, de asemenea, este că au anunţat cazul meu imediat, şi am primit toată căldura din partea presei, iar pentru aceşti doi jucători au păstrat secretul, şi au spus doar despre caz când totul se terminase, deci este foarte ciudat. Şi am cerut şi ridicarea suspendării provizorii pentru a putea juca. Am spus: „Dacă în cele din urmă credeţi că sunt vinovată, luaţi punctele înapoi şi toţi banii şi totul, dar lăsaţi-mă să joc”, pentru că voiam să păstrez ritmul. Am cerut asta de vreo două sau trei ori, dar acum [Sinner şi Swiatek] au putut juca. Jucătoarea - nu vreau să dau numele, ştiţi despre cine vorbesc - a avut o suspendare de trei săptămâni, apoi a jucat la două turnee, iar apoi a primit o nouă suspendare. Ce este asta? Adică, nu înţeleg. Aşa că simt că nu este corect”.

Simona Halep a fost suspendată în octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat - un medicament interzis care stimulează producţia de globule roşii - la US Open din acel an. Jucătoarea a fost acuzată şi de o altă încălcare de regulament anul trecut, din cauza unor nereguli în paşaportul său biologic al sportivilor, o metodă concepută pentru a monitoriza diferiţi parametri sangvini în timp pentru a descoperi un potenţial dopaj. Halep, care a negat cu tărie acuzaţiile care i s-au adus şi a explicat că a fost vorba de contaminarea unui supliment, a primit permisiunea de a reveni la joc după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis, în martie 2024, că suspendarea sa ar trebui redusă la nouă luni, perioadă pe care o ispăşise deja şi care a expirat în 6 iulie 2023.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: