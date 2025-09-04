Dialog incredibil la US Open, între Iga Swiatek și un jurnalist: ”Ai nevoie de o pauză mentală / Da, este adevărat” | VIDEO
Un schimb de replici incredibil a avut loc în cadrul conferinţei de presă între Iga Swiatek şi un jurnalist, imediat după înfrângerea din sferturile de finală ale US Open în faţa Amandei Anisimova (6-3, 6-4).
Jucătoarea poloneză nu a apreciat când un reporter al turneului de Grand Slam a întrebat-o dacă are „nevoie de o pauză mentală” după o vară încărcată, în care a participat la mai multe turnee.
Iga Swiatek’s response to being asked if she needs a mental break after loss to Anisimova at U.S. Open
Iga: “Do you need a mental break?”
“Sorry?”
Iga: “You look like you need a mental break.”
“I do yeah.”
Iga: “Then what are you doing here?” ???????????????? pic.twitter.com/p8Yfxrv755— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025
Surprinsă pentru o clipă, Iga Swiatek i-a răspuns jurnalistului: „Discutaţi cu cei responsabili de calendar. Dumneavoastră aveţi nevoie de o pauză mentală? Păreţi să aveţi nevoie de o pauză mentală”, a răspuns ea, inevitabil frustrată după această eliminare.
Swiatek, eliminată în sferturi la US Open
La care jurnalistul a replicat: „Da, este adevărat, dar trebuie să merg până la finalul turneului”, provocând câteva râsete din partea colegilor săi prezenţi în sala de presă.
Swiatek a fost învinsă de Amandei Anisimova în sferturi la US Open, după ce cu câteva luni în urmă, poloneza o umilise pe aceeaşi adversară în două seturi (6-0, 6-0) în finala de la Wimbledon.
Sursa: News.ro
04-09-2025 13:34