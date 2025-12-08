Gluma făcută de Cristi Chivu înainte de Inter - Liverpool. Cum a comentat absența lui Salah

Stiri Sport
08-12-2025 | 16:47
cristi chivu
Getty

 

Interul pregătit de Cristi Chivu va întâlni, marți (9 decembrie), la Milano, pe Liverpool, în cadrul Champions League.

autor
Stirileprotv

La interviurile acordate înaintea jocului, Chivu a comentat forma foarte slabă traversată de Liverpool, dar și scandalul iscat în urma răbufnirii lui Mohamed Salah la adresa managerului Arne Slot. Egipteanul ar urma să nu facă deplasarea la Milano pentru partida de marți seară.

"Știm cu toții ce înseamnă Salah pentru Liverpool și pentru fotbalul mondial, dar nu mă privește. Știu că sunt jucători care îl pot înlocui, dar Liverpool va rămâne la un nivel înalt, așa cum a făcut-o în toată istoria sa. Vorbim despre echipe, nu despre jucători. Liverpool are foarte multă calitate.

Este obiectivul nostru, al tuturor, să evităm locurile 9-24 din Champions League. Vreau să ofer minute tuturor jucătorilor pentru a-i menține pe toți mulțumiți.

Știm cu toții ce intensitate și ce calitate are Liverpool, atât individual, cât și colectiv. Dar și Inter a ținut steagul Italiei sus în competițiile europene. Nu e atât de simplu ca în ultimii ani să ajungi în două finale de Champions League și în una de Europa League", a spus Chivu, la conferința de presă, potrivit Sport.ro.

Citește și
Javier Zanetti si Cristi Chivu
Legendarul căpitan al lui Inter, Javier Zanetti, despre Cristian Chivu: „O persoană inteligentă. Merită să aibă mult succes”

Chivu, fără Dumfries și Darmian: "Eu voi juca în dreapta!"

La interviul acordat pentru Sky, Chivu a glumit când a fost întrebat cine va juca în flancul drept: "Eu voi juca!", a răspuns tehnicianul român, care a anunțat că Denzel Dumfries și Matteo Darmian sunt în continuare accidentați și nu vor putea juca împotriva lui Liverpool.

După 5 etape din cele 8 ale fazei principale din Champions League, Inter se află pe locul 4 în grupa unică, cu 12 puncte. Liverpool e pe 13, cu 9 puncte.

Sursa: Sport.ro

Etichete: liverpool, inter, Cristi Chivu,

Dată publicare: 08-12-2025 16:47

Articol recomandat de sport.ro
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Citește și...
A murit „Părintele” care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare. Ioan Sdrobiș avea 79 de ani
Stiri Sport
A murit „Părintele” care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare. Ioan Sdrobiș avea 79 de ani

Farul Constanța a anunțat trecerea în neființă a antrenorului Ioan Sdrobiș, care a condus echipa între august 2010 și ianuarie 2011.

 

Legendarul căpitan al lui Inter, Javier Zanetti, despre Cristian Chivu: „O persoană inteligentă. Merită să aibă mult succes”
Stiri Sport
Legendarul căpitan al lui Inter, Javier Zanetti, despre Cristian Chivu: „O persoană inteligentă. Merită să aibă mult succes”

Cristian Chivu „merită să aibă mult succes", a declarat Javier Zanetti, vicepreşedintele clubului Inter Milano, care a fost coechipier cu tehnicianul român la formaţia lombardă, informează site-ul Football Italia.

 

Inter Milano pierde dramatic la Madrid. Chivu: „Planul nu a funcționat. O înfrângere dureroasă”
Stiri Sport
Inter Milano pierde dramatic la Madrid. Chivu: „Planul nu a funcționat. O înfrângere dureroasă”

Antrenorul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a declarat, miercuri seară, că planul avut la meciul cu Atletico Madrid, scor 1-2, nu a funcţionat, el apreciind că eşecul este unul dureros.

Recomandări
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România
Stiri externe
Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România

Agenția NATO pentru achiziții, implicată într-un scandal de corupție, mai mulți angajați fiind anchetați pentru luare de mită. În același scandal, Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, a fost suspendată de la licitațiile agenției.

Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Alegeri locale 2025
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
3 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Decembrie 2025

48:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28