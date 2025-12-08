Gluma făcută de Cristi Chivu înainte de Inter - Liverpool. Cum a comentat absența lui Salah

La interviurile acordate înaintea jocului, Chivu a comentat forma foarte slabă traversată de Liverpool, dar și scandalul iscat în urma răbufnirii lui Mohamed Salah la adresa managerului Arne Slot. Egipteanul ar urma să nu facă deplasarea la Milano pentru partida de marți seară.

"Știm cu toții ce înseamnă Salah pentru Liverpool și pentru fotbalul mondial, dar nu mă privește. Știu că sunt jucători care îl pot înlocui, dar Liverpool va rămâne la un nivel înalt, așa cum a făcut-o în toată istoria sa. Vorbim despre echipe, nu despre jucători. Liverpool are foarte multă calitate.

Este obiectivul nostru, al tuturor, să evităm locurile 9-24 din Champions League. Vreau să ofer minute tuturor jucătorilor pentru a-i menține pe toți mulțumiți.

Știm cu toții ce intensitate și ce calitate are Liverpool, atât individual, cât și colectiv. Dar și Inter a ținut steagul Italiei sus în competițiile europene. Nu e atât de simplu ca în ultimii ani să ajungi în două finale de Champions League și în una de Europa League", a spus Chivu, la conferința de presă, potrivit Sport.ro.

Chivu, fără Dumfries și Darmian: "Eu voi juca în dreapta!"

La interviul acordat pentru Sky, Chivu a glumit când a fost întrebat cine va juca în flancul drept: "Eu voi juca!", a răspuns tehnicianul român, care a anunțat că Denzel Dumfries și Matteo Darmian sunt în continuare accidentați și nu vor putea juca împotriva lui Liverpool.

După 5 etape din cele 8 ale fazei principale din Champions League, Inter se află pe locul 4 în grupa unică, cu 12 puncte. Liverpool e pe 13, cu 9 puncte.

