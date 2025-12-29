Un tânăr din Dolj a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a sărit din mașină în mers. Ce a vrut să ascundă

Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Dolj şi şi-a continuat drumul.

El a fost urmărit, iar la un moment dat a sărit din maşină în mers şi a intrat într-o gospodărie, încercând să se ascundă într-un grajd de animale, acolo unde a fost găsit de poliţişti.

El nu avea permis de conducerea pentru nicio categorie de vehicule şi a fost reţinut de poliţişti pentru fapta sa.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, luni, că poliţiştii au reţinut un tânâr de 21 de ani, din Băileşti, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

”În fapt, la data de 28 decembrie a.c., ora 20.00, poliţiştii, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism, ce circula în localitatea Urzicuţa. Conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, mărind viteza de deplasare, fapt pentru care poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia cu semnele acustice şi luminoase în funcţiune. La scurt timp, conducătorul auto a sărit din autoturismul ce se afla în mers, acesta fiind prins într-un grajd de animale din curtea unui bărbat, din comuna Urzicuţa, unde ar fi încercat să se ascundă”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Tânărul a fost imobilizat şi dus la sediul Poliţiei. Anchetatorii au stabilit că are 21 de ani, este din Băileşti. De asemenea, el nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

El a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Dolj.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













