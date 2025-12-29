Un tânăr din Dolj a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a sărit din mașină în mers. Ce a vrut să ascundă

Stiri actuale
29-12-2025 | 10:30
Poliție
Shutterstock

Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Dolj şi şi-a continuat drumul.

autor
Claudia Alionescu

El a fost urmărit, iar la un moment dat a sărit din maşină în mers şi a intrat într-o gospodărie, încercând să se ascundă într-un grajd de animale, acolo unde a fost găsit de poliţişti.

El nu avea permis de conducerea pentru nicio categorie de vehicule şi a fost reţinut de poliţişti pentru fapta sa.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, luni, că poliţiştii au reţinut un tânâr de 21 de ani, din Băileşti, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

”În fapt, la data de 28 decembrie a.c., ora 20.00, poliţiştii, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism, ce circula în localitatea Urzicuţa. Conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, mărind viteza de deplasare, fapt pentru care poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia cu semnele acustice şi luminoase în funcţiune. La scurt timp, conducătorul auto a sărit din autoturismul ce se afla în mers, acesta fiind prins într-un grajd de animale din curtea unui bărbat, din comuna Urzicuţa, unde ar fi încercat să se ascundă”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Citește și
politie
Un șofer nu a oprit la semnalul unor polițiști din Giurgiu și a fost urmărit de ei 12 km. Ce au descoperit după ce l-au prins

Tânărul a fost imobilizat şi dus la sediul Poliţiei. Anchetatorii au stabilit că are 21 de ani, este din Băileşti. De asemenea, el nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

El a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Dolj.

Codurile de vreme rea au adus ninsoarea mult așteptată de turiști la munte. Petreceri în aer liber și săniuțe pe pârtii

Sursa: News.ro

Etichete: masina, tanar, dolj, permis de conducere, Polițiști,

Dată publicare: 29-12-2025 10:30

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard
Stiri Diverse
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard

Un bărbat beat, care furase un autoturism, a provocat un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. 

Un șofer nu a oprit la semnalul unor polițiști din Giurgiu și a fost urmărit de ei 12 km. Ce au descoperit după ce l-au prins
Stiri actuale
Un șofer nu a oprit la semnalul unor polițiști din Giurgiu și a fost urmărit de ei 12 km. Ce au descoperit după ce l-au prins

Un tânăr a fost plasat sub control judiciar după ce, la volan în Giurgiu, a refuzat să oprească la semnalul poliției și a fost urmărit 12 km. S-a constatat că nu avea permis, mașina nu era înmatriculată și avea plăcuțe false.

Un șofer a intrat cu mașina în vitrina unui centru comercial din Timiș, după ce a făcut drifturi în parcare. Momentul, filmat
Stiri actuale
Un șofer a intrat cu mașina în vitrina unui centru comercial din Timiș, după ce a făcut drifturi în parcare. Momentul, filmat

Un tânăr de 20 de ani a intrat cu mașina în vitrina unui centru comercial din Lugoj.

Recomandări
Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ
Stiri actuale
Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru judecarea contestației ÎCCJ este de 16 ianuarie.

Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului
Stiri externe
Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările
Stiri actuale
Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Top citite
1 Brigitte Bardot
Getty
Stiri externe
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani
2 ciocolata dubai
Shutterstock
Stiri externe
Avertisment pentru persoanele cu alergii. Ingredientele pe care le conțin unele ciocolate Dubai și nu sunt menționate
3 copil salvat iaz
Volusia County Sheriff's Office
Stiri Diverse
Un băiețel de 6 ani cu autism, salvat dintr-un iaz din Florida, la 15 luni de la un incident similar. Momentul, filmat. VIDEO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Decembrie 2025

03:51:22

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28