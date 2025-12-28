Pedepsele primite de doi iubiți care au semnat un document prin care își vindeau copilul pentru 1.000 dolari și șase beri

Un cuplu din Arkansas a pledat vinovat pentru tentativa de a-și vinde băiețelul unui străin, într-un camping, în schimbul sumei de 1.000 de dolari și al unui pachet de șase beri.

Darien Urban (22 de ani) și Shalene Ehlers (21 de ani) au încheiat două acorduri de recunoaștere a vinovăției separate pe 22 decembrie. Tatăl va merge la închisoare pentru trei ani, în timp ce mama va rămâne în libertate, sub supraveghere, relatează New York Post.

Cei doi au fost arestați pe septembrie 2024, după ce polițiștii au fost informați că aceștia au semnat o scrisoare prin care acordau custodia copilului unui bărbat din camping.

Ambii părinți au semnat documentul, adăugând și o precizare finală: „După semnarea acestui act, niciunul dintre voi doi nu se va răzgândi și nu ne veți mai contacta niciodată.”

Un martor la această tranzacție șocantă a apelat poliția.

