Inter Milano pierde dramatic la Madrid. Chivu: „Planul nu a funcționat. O înfrângere dureroasă”

„Aveam un plan de joc, dar nu a funcţionat. Am reacţionat cu furie şi calitate, în opinia mea, dar nu am reuşit să apărăm rezultatul până la final. Această înfrângere este dureroasă; este a doua la rând, nu am câştigat nimic şi suntem conştienţi de toate acestea. Trebuie să devenim mai agresivi şi să înţelegem momentele meciului. Am încercat să ne ridicăm la nivelul calităţii echipei Atletico. În repriza a doua au intrat jucători noi, dar, în ciuda acestui fapt, am încercat să obţinem mai mult din acest meci. Jucătorii noi ar fi putut face mai mult în ceea ce priveşte controlul mingii, depunând un efort suplimentar. Vom analiza totul. Derbiul ne-a epuizat. Nu pot reproşa nimic nimănui.”, a declarat Chivu.

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Atletico Madrid, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor, meci în care gazdele au reuşit să înscrie pe final, în minutul 90+3.

