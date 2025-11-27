Inter Milano pierde dramatic la Madrid. Chivu: „Planul nu a funcționat. O înfrângere dureroasă”

Stiri Sport
27-11-2025 | 08:38
Chivu

Antrenorul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a declarat, miercuri seară, că planul avut la meciul cu Atletico Madrid, scor 1-2, nu a funcţionat, el apreciind că eşecul este unul dureros.

autor
Vlad Dobrea

„Aveam un plan de joc, dar nu a funcţionat. Am reacţionat cu furie şi calitate, în opinia mea, dar nu am reuşit să apărăm rezultatul până la final. Această înfrângere este dureroasă; este a doua la rând, nu am câştigat nimic şi suntem conştienţi de toate acestea. Trebuie să devenim mai agresivi şi să înţelegem momentele meciului. Am încercat să ne ridicăm la nivelul calităţii echipei Atletico. În repriza a doua au intrat jucători noi, dar, în ciuda acestui fapt, am încercat să obţinem mai mult din acest meci. Jucătorii noi ar fi putut face mai mult în ceea ce priveşte controlul mingii, depunând un efort suplimentar. Vom analiza totul. Derbiul ne-a epuizat. Nu pot reproşa nimic nimănui.”, a declarat Chivu.

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Atletico Madrid, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor, meci în care gazdele au reuşit să înscrie pe final, în minutul 90+3.

Sursa: News.ro

Etichete: infrangere, inter, atletico madrid, Cristi Chivu,

Dată publicare: 27-11-2025 08:38

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Cristian Chivu, mesaj surprinzător înaintea duelului cu Atletico: Vreau să am o carieră la fel de importantă ca a lui Simeone
Stiri Sport
Cristian Chivu, mesaj surprinzător înaintea duelului cu Atletico: Vreau să am o carieră la fel de importantă ca a lui Simeone

Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a recunoscut marţi că îşi doreşte „o carieră la fel de importantă" ca a lui Diego Simeone, omologul său de la Atletico Madrid şi adversarul său de miercuri.

Rafael Nadal, mesaj pentru Lamine Yamal: „Faima, în cele din urmă, te consumă”
Stiri Sport
Rafael Nadal, mesaj pentru Lamine Yamal: „Faima, în cele din urmă, te consumă”

Intervievat de canalul spaniol Movistar, legenda tenisului Rafael Nadal i-a oferit câteva sfaturi lui Lamine Yamal, vedeta în ascensiune a fotbalului iberic.

Un cunoscut fotbalist din Europa a fugit din Arabia Saudită, imediat după semnarea contractului. Ce l-a speriat
Stiri Sport
Un cunoscut fotbalist din Europa a fugit din Arabia Saudită, imediat după semnarea contractului. Ce l-a speriat

Pawel Dawidowicz (30 de ani), fundaş polonez, a decis să părăsească Arabia Saudită la doar câteva zile după ce a semnat cu clubul Al Hazem.

Recomandări
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
Vremea
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate

Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi abundente și intensificări ale vântului în România, în perioada 26-30 noiembrie.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28