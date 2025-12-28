Peste 20% din recomandările pentru utilizatori noi de pe Youtube sunt conținut generat cu AI. Canalele populare - Studiu

Peste 20% dintre videoclipurile pe care algoritmul YouTube le recomandă utilizatorilor noi sunt „AI slop” – conținut de slabă calitate generat cu inteligență artificială, creat special pentru a aduna vizualizări, arată un studiu recent.

Compania de editare video Kapwing a analizat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume – primele 100 din fiecare țară – și a descoperit că 278 dintre ele conțin exclusiv astfel de „AI slop”, scrie The Guardian.

Împreună, aceste canale au strâns peste 63 de miliarde de vizualizări și 221 de milioane de abonați, generând venituri estimate la aproximativ 117 milioane de dolari (90 de milioane de lire sterline) pe an.

Țările unde se consumă cel mai mukt conținut generat cu AI

Cercetătorii au creat și un cont nou de YouTube și au constatat că 104 dintre primele 500 de videoclipuri recomandate erau AI slop. O treime din cele 500 de clipuri se încadrau în categoria „brainrot”, care include AI slop și alte tipuri de conținut de calitate scăzută, conceput pentru a monetiza atenția.

Rezultatele oferă o imagine a unei industrii aflate în plină expansiune, care inundă marile platforme de social media – de la X și Meta până la YouTube – și definește o nouă eră a conținutului: decontextualizat, adictiv și global.

O analiză realizată anul acesta de The Guardian a arătat că aproape 10% dintre cele mai rapide canale YouTube în creștere erau AI slop, acumulând milioane de vizualizări în ciuda eforturilor platformei de a limita „conținutul inautentic”.

Cele mai urmărite canale

Canalele identificate de Kapwing sunt distribuite și urmărite la nivel global. Ele au milioane de abonați: în Spania, 20 de milioane de oameni – aproape jumătate din populație – urmăresc canale AI aflate în trend. În Egipt sunt 18 milioane de urmăritori, în SUA 14,5 milioane, iar în Brazilia 13,5 milioane.

Cel mai vizionat canal din studiu, Bandar Apna Dost, are sediul în India și a adunat 2,4 miliarde de vizualizări. Acesta prezintă aventurile unui macac antropomorf și ale unui personaj musculos inspirat de Hulk, care luptă cu demoni și călătorește într-un elicopter făcut din roșii. Kapwing estimează că acest canal ar putea genera până la 4,25 milioane de dolari. Proprietarul nu a răspuns solicitărilor The Guardian.

Rohini Lakshané, cercetătoare în domeniul tehnologiei și drepturilor digitale, spune că popularitatea canalului se datorează probabil absurdității sale, tropilor hiper-masculini și lipsei unei povești clare, ceea ce îl face ușor de urmărit pentru public nou.

Un alt canal, Pouty Frenchie, cu sediul în Singapore, are 2 miliarde de vizualizări și pare să se adreseze copiilor. Acesta urmărește aventurile unui bulldog francez – de la plimbări spre o „pădure a dulciurilor” până la mâncat sushi din cristale – pe fundal de râsete de copii. Kapwing estimează că generează aproape 4 milioane de dolari pe an. Cuentos Facinantes, cu sediul în SUA, vizează de asemenea copiii, are 6,65 milioane de abonați și este canalul cu cei mai mulți abonați din studiu.

Între timp, The AI World, un canal din Pakistan, publică videoclipuri generate de AI cu inundații catastrofale, având titluri precum Poor People, Poor Family sau Flood Kitchen. Multe dintre ele sunt acompaniate de sunete relaxante de ploaie și tunete. Canalul are 1,3 miliarde de vizualizări.

Este greu de spus cât de important este acest fenomen în raport cu uriașa cantitate de conținut existent deja pe YouTube, deoarece platforma nu publică date despre numărul total de vizualizări anuale sau despre ponderea conținutului generat de AI.

În spatele acestor scene bizare – păduri de bomboane sau dezastre artificiale – se află o industrie semi-structurată, aflată în creștere, formată din oameni care încearcă să monetizeze cele mai puternice platforme digitale folosind instrumente AI.

„Există grupuri mari de oameni pe Telegram, WhatsApp, Discord și forumuri care fac schimb de sfaturi, idei și vând cursuri despre cum să creezi ‘slop’ suficient de atractiv pentru a face bani”, spune Max Read, jurnalist care a scris pe larg despre fenomenul AI slop. „Au ceea ce numesc ‘nișe’. Una pe care am observat-o recent este cea cu videoclipuri AI despre oale sub presiune care explodează pe aragaz.”

Statele de unde provin creatorii de AI slop

Deși creatorii de AI slop se găsesc peste tot, mulți provin din țări vorbitoare de limbă engleză, cu acces bun la internet, unde salariul mediu este mai mic decât ce pot câștiga de pe YouTube.

„Sunt în principal țări cu venituri medii: Ucraina, foarte mulți oameni din India, Kenya, Nigeria, destui din Brazilia. Mai vezi și Vietnam. Locuri cu libertate relativă online și acces la rețele sociale”, explică Read.

Totuși, a fi creator de AI slop nu este întotdeauna ușor. Programele de monetizare de pe YouTube și Meta nu sunt transparente în privința plăților, iar ecosistemul este plin de escroci care vând cursuri și „rețete” pentru viralitate – adesea câștigând mai mult decât creatorii înșiși.

Pentru unii, însă, este un mijloc de trai. Iar în timp ce idei noi, menite să atragă atenția, apar constant, în cazul AI slop creativitatea umană contează mai puțin decât algoritmii care distribuie conținutul.

„Aceste platforme sunt, prin natura lor, uriașe mașini de testare A/B”, spune Read.

Un purtător de cuvânt al YouTube a declarat: „Inteligența artificială generativă este un instrument și, ca orice instrument, poate fi folosit atât pentru conținut de calitate, cât și pentru conținut de slabă calitate. Ne concentrăm pe conectarea utilizatorilor cu conținut de înaltă calitate, indiferent de modul în care a fost creat. Tot conținutul încărcat pe YouTube trebuie să respecte regulile comunității, iar dacă identificăm încălcări, îl eliminăm.”

