Potrivit unor documente consultate de „New York Post”, familia sa ar fi beneficiat de aceste servicii de 125 de ori începând din ianuarie 2024. Doi experţi în guvernanţă sportivă denunţă un posibil abuz de putere, potrivit News.ro.

Conform unor documente oficiale consultate de New York Post, soţia lui Gianni Infantino şi fiicele sale au beneficiat de 125 de ori de servicii de însoţire „VIP” la Aeroportul Internaţional din Miami începând din ianuarie 2024. Aceste servicii, acordate de obicei unor personalităţi importante, permit, printre altele, o trecere rapidă la check-in şi însoţirea până la avion.

Printre solicitările formulate de FIFA se numără o primire „cu covorul roşu” pentru fiicele conducătorului, cu ocazia unei călătorii la Doha împreună cu câinii lor. Iar dintre cele 95 de înregistrări consemnate în registre, 63 nu menţionează prezenţa preşedintelui FIFA.

Noi dezvăluiri care ridică tot mai multe întrebări cu privire la utilizarea resurselor forului mondial al fotbalului în scopuri private.

Codul de etică al FIFA interzice, de fapt, responsabililor săi să-şi folosească funcţia „în scopuri private sau pentru câştiguri personale”.

Antoine Duval, cercetător în dreptul sportului la Institutul T.M.C. Asser, explică pentru Post că faptele ar putea constitui un abuz de putere în cazul în care Gianni Infantino ar fi solicitat FIFA să organizeze deplasările private ale familiei sale.

Arnout Geeraert, specialist în guvernanţa sportivă la Universitatea din Utrecht, menţionează, de asemenea, „un abuz de funcţie, un abuz de putere” în raport cu principiile bunei guvernanţe.

S-au confirmat solicitările de „facilităţi portuare”

FIFA a confirmat că au fost adresate solicitări de „facilităţi portuare” aeroportului din Miami, la recomandarea unui fost consilier al preşedintelui. Un purtător de cuvânt al organizaţiei a precizat că aceste servicii i-au fost acordate gratuit lui Gianni Infantino datorită funcţiei sale şi că membrii familiei sale puteau beneficia, de asemenea, de ele, la discreţia aeroportului. Regulamentul nu precizează însă în mod clar dacă rudele şi animalele de companie pot beneficia de aceste privilegii.

Polemica a căpătat o amploare deosebită în timpul Cupei Mondiale, organizată în Statele Unite, Canada şi Mexic, unde familia Infantino a înregistrat 15 treceri „VIP” în 39 de zile, fără ca preşedintele FIFA să figureze în registre.

Cei doi experţi intervievaţi de The Post se îndoiesc însă că forul va deschide o anchetă serioasă asupra liderului său. Această nouă controversă survine în contextul în care Gianni Infantino candidează pentru un nou mandat de patru ani, în luna martie a anului viitor.