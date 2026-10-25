Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Lista preliminară cu fotbaliştii care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIŞ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUŞIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAŞI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANŢI

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareş ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

* Louis MUNTEANU (D.C. United) nu face parte din această listă preliminară din cauza accidentării.

România joacă cu Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Naţională (Bucureşti), iar marţi, 17 noiembrie, va întâlni Bosnia, de la ora 21.45, pe stadionul Bilino Polje (Zenica).