Meciul dintre FK Auda și FCSB, încheiat cu eliminarea formației bucureștene din Conference League, a fost transmis în exclusivitate pe VOYO.

"Am făcut un joc prost, dezastruos. Nu meritam să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun, Dumnezeu ne răsplătea și marcam. Nu cred că e vorba de probleme cu echipele mici. Dacă am fi fost buni și ne-am fi creat ocazii, nu îmi făceam griji, dar așa, asta a fost", a spus Florin Tănase, potrivit Agerpres.

Tănase se teme de „o nouă criză”

Căpitanul FCSB se teme că, fără o schimbare în evoluție, echipa sa va trece printr-o criză a rezultatelor, ca și în sezonul trecut.

"Se pare că da, revine criza din sezonul trecut. Dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, de pe primul loc putem să ajungem unde am fost anul trecut. Trebuie să ne trezim, să analizăm ce avem de făcut, să îmbunătățim lucrurile", a mai spus Tănase.

FCSB, eliminată de FK Auda

FCSB a fost eliminată din Conference League de echipa letonă FK Auda, care s-a impus cu scorul de 4-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției de fotbal.

FCSB, învinsă și la București, cu 3-2, a fost umilită în Letonia de golurile marcate de Barthelemy Diedhiou (45+2, 67), Kader Kone (84), Tin Hrvoj (90+3), punctul de onoare al roș-albaștrilor fiind semnat de Joao Paulo (58).

Auda va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre formația slovenă NK Aluminij și echipa albaneză FC Dinamo City (1-1 în prima manșă).