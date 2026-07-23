FCSB începe parcursul european în Conference League cu dubla împotriva formației letone FK Auda, în turul al doilea preliminar al competiției. Prima manșă se joacă joi, pe stadionul Ghencea din București, de la ora 20:45.

Partida FCSB - FK Auda, programată pe stadionul Ghencea, va putea fi urmărită în direct atât la PRO TV, cât și pe VOYO.

Înaintea partidei, Florin Tănase a declarat într-un interviu pentru Sport.ro că echipa este pregătită pentru debutul european.

”Mă simt bine, încrezător, nerăbdător să începem un nou parcurs în Europa. Sper să îl începem cu dreptul. Cred că în ultimul timp nu mai putem spune că avem meciuri ușoare în Europa. Toate echipele mici au crescut foarte mult, au progresat, au acces la informații și progresează de la an la an. Nu va fi un meci ușor. E un mic avantaj (n.r. faptul că FK Auda este în mijlocul campionatului), pentru că au un ritm de joc mai bun decât al nostru. I-am analizat foarte puțin, azi îi vom analiza în amănunt și cred că vom fi pregătiți la ora meciului”, a spus Florin Tănase pentru PRO TV și Sport.ro.

Cine este FK Auda

Fondată în 1969 și cu sediul în Kekava, lângă Riga, FK Auda a revenit în prima ligă a Letoniei în 2022. Chiar în sezonul revenirii a câștigat Cupa Letoniei, performanță repetată și în 2025.

În ultimele două ediții de campionat, formația a terminat pe locul al treilea și a acumulat experiență în preliminariile Conference League, unde a disputat 10 meciuri în ultimele două sezoane, cu un bilanț de cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.

Cel mai valoros jucător al echipei este Eduards Daskevics, extrema de 23 de ani care poartă și banderola de căpitan.

Antrenorul letonilor crede într-o surpriză

Tehnicianul Didier Zanetti a declarat că FK Auda poate pune probleme campioanei României, mai ales dacă va controla mijlocul terenului.

Avem calitate pentru a pune probleme. Adversarul este foarte puternic, însă suntem pregătiţi, avem şi această oportunitate în sensul în care FCSB se află la început de sezon.

„Pentru mine toţi jucătorii celor de la FCSB sunt valoroşi. Eu, ca jucător, am evoluat la mijloc, aşa că sunt concentrat pe mijlocaşi. Consider că mâine (n.r. joi) cheia meciului va fi la mijlocul terenului. Nu e treaba mea să evaluez şansele în procente. Meseria mea este să fiu pregătit dacă favorita acestei duble (n.r. FCSB) ne oferă oportunităţi. Cred că avem şanse dacă vom controla mijlocul terenului şi dacă vom avea posesia”, a spus antrenorul înaintea partiei.

Cu cine joacă FCSB dacă se califică

Dacă va trece de FK Auda, FCSB va întâlni în turul al treilea preliminar câștigătoarea dublei dintre NK Aluminij (Slovenia) și Dinamo City (Albania).

Lotul FCSB pentru dubla cu FK Auda:

Portari: Târnovanu, Udrea

Fundași: Crețu, Duarte, Dawa, Mihai Popescu, Radunovic, Labonne

Mijlocași: Octavian Popescu, Gnahore, Arad, Joao Paulo, Cisotti, Stoian

Atacanți: Bîrligea, Florin Tănase, Miculescu, Politic, Boutoutaou

Antrenor: Marius Baciu