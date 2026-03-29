Federația turcă, Galatasaray și Beșiktaș trimit mesaje emoționante de însănătoșire grabnică pentru Mircea Lucescu

Lucescu a antrenat atât naţionala Turciei, cât şi marile echipe din Istanbul Galatasaray şi Beşiktaş. În plus, în urmă cu trei zile naţionala României a fost învinsă de Turcia, în deplasare, scor 1-0, în play-off-ul pentru Cupa Mondială.

“Însănătoşire grabnică, Mircea Lucescu

Am aflat cu mare tristeţe că antrenorul echipei naţionale a României, Mircea Lucescu, a fost transportat la spital după ce s-a simţit rău în timpul unei şedinţe cu echipa, înaintea meciului amical cu Slovacia.

Starea de sănătate a fostului nostru antrenor al echipei naţionale, pe care o urmărim cu atenţie, este stabilă, iar tratamentul său la spital continuă.