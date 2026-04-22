Corespondent PROTV: „După o anchetă complicată și un drum lung, coiful dacic și cele două brățări au ajuns înapoi acasă. De astăzi, oricine poate veni să le vadă aici, la Muzeul Național de Istorie. Este o ocazie rară, spun specialiștii, pentru că astfel de piese nu sunt expuse frecvent. De altfel, expoziția este deschisă până pe 3 mai, așa că cei interesați au la dispoziție câteva zile pentru a vedea de aproape aceste obiecte extrem de valoroase. Muzeul este deschis de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, iar prețul biletului este de 32 lei pentru adulți, 16 lei pentru pensionari și 8 lei pentru studenți și elevi.

Cât am stat noi aici, au venit o mulțime de oameni să vadă de aproape aceste piese valoroase. De la începutul lunii aprilie, autoritățile olandeze au anunțat că au găsit coiful dacic și cele două brățări, dar cea de-a treia brățară este încă pierdută. Obiectele predate autorităților române sunt în stare bună. Specialiștii noștri au confirmat că sunt obiectele originale. De altfel, specialistul în restaurare cu care am stat de vorbă mi-a spus că recunoaște urmele de uzură care existau înainte. Chiar el a lucrat la obrăzarul care acum a căzut de tot. După data de 3 mai, brățările dacice vor merge în subsolul clădirii, în tezaur, iar coiful dacic va merge la restaurare și va fi restaurat de specialiști români și olandezi.”