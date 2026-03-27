Mircea Lucescu va pleca de la națională, după meciul fără miză cu Slovacia. În locul său ar putea reveni pe bancă Gheorghe Hagi, care va încerca să construiască o nouă generație pentru fotbalul românesc.

53 de minute, atât am jucat de la egal la egal cu Turcia, la Istanbul. Tot planul s-a năruit la golul gazdelor, iar ai noștri au mai sperat doar la bara lui Stanciu, care a zguduit emoțiile celor aproape 3 mii de români, risipiți printre cei 35 de mii de fani turci.

În final a fost 1-0 pentru Turcia, iar România a ratat a șaptea prezență la rând la Campionatul Mondial.

Întors pe banca naționalei în august 2024, după 38 de ani, și chinuit de probleme medicale, care l-au ținut internat în spital în ianuarie și februarie, Mircea Lucescu n-a abandonat și își duce contractul până la capăt.

MIRCEA LUCESCU, SELECȚIONERUL ROMÂNIEI: „Îmi pare rău pentru ei, îmi pare rău pentru băieți că nu au reușit să obțină această calificare. Știm foarte bine că echipa Turciei, în momentul de față, este la un nivel superior echipei României.”

La 80 de ani și 7 luni, cel mai longeviv antrenor în activitate din lume ar urma să-i lase locul pe banca echipei naționale lui Gheorghe Hagi. „Regele” ar fi bătut palma deja cu Federația și ar avea ca obiectiv calificarea la EURO 2028 și Cupa Mondială din 2030. Hagi ar urma să încaseze un salariu de 30 de mii de euro pe lună, iar contractul ar putea să se întindă chiar pe 10 ani.

Debutul ar urma să aibă loc la finalul lunii septembrie, în Suedia, într-un meci din grupa de Nations League.

Ultimul meci al naționalei cu Mircea Lucescu selecționer va fi marți, la Bratislava, contra Slovaciei, o partidă, însă, fără miză.