În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului, anunță FRF

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.

Naționala are programată plecarea spre Slovacia cu avionul la ora 18:00 pentru meci, însă nu se știe încă dacă Mircea Lucescu va călători împreună cu echipa, potrivit surselor ȘtirileProTV.

Selecționerul Pochettino spune că Statele Unite pot câștiga Cupa Mondială. România s-ar fi putut afla în grupa americanilor
