Atunci, fotbalistul a lovit cu mașina, pe o trecere de pietoni, o femeie de 68 de ani și a fugit fără să anunțe poliția sau să cheme ambulanța. După o lună de zile de spitalizare, femeia a murit.

Corespondent PRO TV: „Moartea femeii a dus la schimbarea încadrării juridice a faptei. Keita era acuzat de vătămare corporală gravă și părăsirea locului accidentului fară încuviințarea poliției. Acum procurorii îl acuză de ucidere din culpă. Daca va fi găsit vinovat riscă până la 7 ani de închisoare.

A venit însoțit de un avocat și a făcut tot posibilul să evite jurnaliștii. Accidentul s-a petrecut la ora 5:45 pe str. Gherghitei din Sectorul 2 iar fotbalistul a fost identificat de polițiștii Brigăzii Rutiere seara. După accident Keita s-ar fi purtat ca și cum nimic nu s-a întâmplat, a fost inclusiv la antrenament. El este plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara fără acordul poliției, dar are voie să joace fotbal. Ultimul meci pe teren a fost duminica trecută la Craiova”.