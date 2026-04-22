Impactul pe care l-a avut croatul asupra jocului a fost scos în evidență și de cele mai importante publicații din Italia, imediat după partidă.

„A lăsat-o pe Como în posesie, dar imediat și-a asumat riscul: avertismentul său este ignorat, dar reușește încă o dată să revină, exact ca în campionat. De pe bancă, găsește cheia potrivită pentru a deschide ușa care duce pe Olimpico”, a fost concluzia trasă de Tuttomercatoweb, care l-a notat pe Chivu cu 7.

Asta au remarcat și jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport în cronica partidei, publicată imediat după meci: faptul că schimbările făcute de antrenorul român în partea secundă au făcut diferența și au dus la o nouă răsturnare de scor.

„Schimbările lui Inter au făcut o reală diferență: în minutul 60, Chivu i-a introdus pe Dumfries și Sucic, înlocuindu-l pe Luis Henrique pe partea stângă. Acest lucru i-a oferit lui Inter un atac mai puternic, mai multă verticalitate și câteva driblinguri”, a scris sursa citată anterior, potriivit Sport.ro.

În finală, Inter va evolua cu învingătoarea meciului dintre Atalanta şi Lazio.