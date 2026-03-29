Directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, Mihai Stoichiţă, a declarat, duminică, la Mogoşoaia, că speră şi crede că meciul cu Turcia, din barajul de calificare la CM 2026, pierdut cu 0-1, nu a fost ultimul din cariera selecţionerului Mircea Lucescu, internat la Spitalul Universitar din Capitală, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe de pregătire.

Stoichiţă a exclus varianta să stea pe banca tehnică a naţionalei României la meciul amical cu Slovacia, de marţi.

"În niciun caz nu voi sta eu pe bancă. Atunci când am stat, niciunul dintre antrenori nu erau valid să facă acest lucru, erau suspecţi de Covid şi eram doar eu singur. Nu e cazul acum. Strategia a fost făcută de Lucescu împreună cu secunzii, care vor conduce acest meci în directă legătură cu el, cred. Înainte de meci vor stabili ce e de făcut. O să mă duc la el la spital, dar nu ştiu dacă o să pot intra pentru că acolo intră doar familia. Eu sper că meciul cu Turcia nu a fost ultimul din cariera lui Mircea Lucescu. Ştiu o să mi se spună că are o vârstă, dar eu am văzut la echipa naţională un om care stătea în ploaie, în vânt, pasionat de fiecare dată, profesionist. Nu pot şti dacă va renunţa sau nu. Cum îşi va continua viaţa Mircea Lucescu, şi sper să fie cât mai lungă, ştie doar el. Eu îmi doresc să continue în fotbal. Când a ajuns la spital şi l-au stabilizat, nu ştiu ce i-au făcut pentru că nu sunt doctor, a zis 'de ce mă ţineţi aici, lăsaţi-mă să mă întorc la cantonament că sunt OK'", a declarat Stoichiţă.

”Normal că și jucătorii au avut un șoc”

Oficialul FRF a precizat că jucătorii s-au speriat în momentul în care selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău.

"Normal că s-au speriat jucătorii, când te întâlneşti cu situaţii pe care nu poţi să le controlezi e normal. Eu nu eram la faţa locului, am venit de acasă imediat, cu preşedintele. Important este că e stabil, că este bine şi că a comunicat că vrea să revină, că de ce a fost dus la spital, că el vrea să vină înapoi. Oare pe cine nu a marcat aceste zile? Normal că şi jucătorii au avut un şoc, şi ei se gândeau că vor să meargă la spital, dar nu poţi să mergi la spital", a mai spus acesta.

Selecţionerul Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă într-un spital din Capitală, după ce i s-a făcut rău, duminică, în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament.

''În timpul şedinţei tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistenţă au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naţionale, care i-au acordat primul ajutor la faţa locului'', informa un comunicat al FRF.

Potrivit FRF, în urma apelului la serviciul de urgenţă 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgenţă la baza de pregătire. "Intervenţia promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului'', a indicat federaţia.

Ce spune Spitalul Universitar despre starea lui Mircea Lucescu

"Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigaţiilor diagnostice şi intervenţiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti pentru monitorizare şi tratament de specialitate", se arată într-o informare transmisă de SUUB.

Naţionala României va fi condusă de antrenorul secund Ionel Gane la meciul amical cu Slovacia, din 31 martie, de la Bratislava.

FRF a transmis că antrenamentul de duminică dimineaţă a fost anulat, jucătorii fiind afectaţi de situaţia selecţionerului. Totodată, s-a luat în calcul ca meciul cu Slovacia să fie suspendat, iar ulterior s-a pus problema ca delegaţia României să plece luni în Slovacia. Cum singurul culoar de zbor disponibil ar fi fost prea târziu, programul echipei a rămas neschimbat, decolarea fiind programată duminică seara (18:30).

La începutul acestui an, Mircea Lucescu a fost internat într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate. Ulterior, tehnicianul a plecat în străinătate pentru a obţine o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

România va juca un meci amical pe 31 martie, cu Slovacia, la Bratislava (ora 21:45).