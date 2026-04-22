Bărbatul ar fi plecat din incinta băncii cu 1.600 de lei, bani pe care i-a scos de pe un card aflat în fanta bancomatului. Camerele de supraveghere din unitatea bancară au surprins întreaga scenă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul a avut loc la începutul lunii martie, puțin înainte de ora 16. Polițiștii spun că o femeie, în vârstă de 44 de ani, și-ar fi lăsat cardul activ într-un ATM din incinta unei bănci. La scurt timp, o persoană necunoscută ar fi profitat de situație și a retras 1.600 de lei.

Camerele video din interiorul băncii au surprins întreaga scenă. Conform imaginilor, bărbatul vizat de anchetă este îmbrăcat cu bluză groasă și vestă de culoare neagră și poartă pe cap o șapcă închisă la culoare.

Până în acest moment, autorul nu a fost identificat. Polițiștii din Neamț fac apel la cei care pot oferi informații pentru identificarea bărbatului. Între timp, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.”