Muncitorii au început modernizarea drumului de câteva zile, iar de atunci viața localnicilor din satul Stroiești s-a schimbat complet.

Localnic: Nu e lucru cum trebuie făcut, trebuia luat asfaltul ăsta vechi, trebuia săpat în jos și apoi să toarne, ne bagă toată apa în curte.

Oamenii se tem că vor avea curțile inundate și că vor trebui să îşi înalțe gardurile pentru a le aduce la nivelul noului drum.

Autoritățile îi asigură însă pe localnici, că la final, vor fi mulţumiţi de noul drum.

Aristică Coiculescu, primar comuna Arcani: S-a constatat că suportul care e deja existent e bine să îl lăsăm. Dacă drumul era făcut de nou atunci lucrurile ar fi stat altfel dar și bugetul ar fi fost altul, costurile ar fi fost cu 30% mai mare, și nu permite bugetul proiectului.

Lucrările la porțiunea de 10 km din șosea ar trebui terminate la toamnă.