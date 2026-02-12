De la începutul invaziei în Ucraina, Rusia a deportat sau strămutat forţat aproape 20.000 de copii ucraineni, potrivit Kievului, informează AFP.

Rusia susţine că i-a evacuat pentru a-i proteja de lupte.

În 2023, Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru "deportarea ilegală" a copiilor de pe teritoriul Ucrainei în Federaţia Rusă.

Documentele Epstein, folosite în naraţiuni online

Milioane de documente publicate pe 30 ianuarie de Departamentul de Justiţie al SUA privind afacerea Epstein, finanţatorul american găsit mort în celula sa din New York în 2019, în timp ce aştepta să fie judecat pentru infracţiuni sexuale împotriva minorilor, menţionează numele unor personalităţi importante din întreaga lume.

Conturi pro-Kremlin au promovat, de asemenea, ideea că aceste documente dovedesc că Ucraina este un centru global pentru traficul sexual.

Potrivit unora dintre ele, documentele arată că preşedintele rus Vladimir Putin a încercat să salveze copii ucraineni dintr-o reţea legată de Epstein.

O postare recentă pe reţeaua X, cu peste trei milioane de vizualizări, susţine că dosarele Epstein "confirmă...că Putin nu a răpit copii în Ucraina, ci i-a evacuat pentru a-i proteja să nu fie vânduţi în traficul sexual cu copii".

Explozie de postări pe reţelele sociale

Asemenea afirmaţii au explodat pe reţelele sociale după ultima publicare a documentelor, cu peste 15.000 de postări pe reţeaua X în două zile, potrivit ISD, în raportul său publicat joi.

Alte conturi pro-Kremlin promovează, de asemenea, ideea că aceste documente dovedesc că Ucraina a fost un centru global pentru traficul sexual.

Deşi nu există dovezi că statul rus se afla în spatele acestor postări, publicarea documentelor legate de afacerea Epstein "serveşte intereselor sale", potrivit uneia dintre autoarele raportului, Liana Sendetska.

"Pur şi simplu încearcă să umple spaţiul informaţional cu toate aceste idei pentru a vedea dacă prinde" la public, afirmă co-autoarea raportului, Olga Tokariuk.