Aderarea la UE are o susţinere de aproape 60%. Conform sondajului, preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu este Maia Sandu, politicianul cu cea mai mare cotă de încredere.

47,7% dintre subiecţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, se declară împotriva unirii cu România, în timp ce 42,3% sunt favorabili unirii.

Aderarea R. Moldova la UE este agreată de 59,7% dintre cei chestionaţi, iar 29,7% se pronunţă împotriva aderării.

43.5% dintre cei chestionaţi nu susţin deloc declaraţia preşedintelui Maia Sandu potrivit căreia ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, iar 8,9% ”mai degrabă nu o susţin”. 23,7% spun că ”o susţin pe deplin”, iar 15,6% ”mai degrabă o susţin”.

38,7% spun că nu susţin unirea indiferent de declaraţie, 17,1% spun că declaraţia i-a făcut să susţină şi mai mult unirea, 4,2% declară că au ajuns să o susţină mai puţin, iar 30,7% declară că afirmaţia Maiei Sandu nu le-a schimbat opinia.

Conform sondajului, preşedintele Maia Sandu are cea mai mare cotă de încredere, 30,6%, dintre politicienii de la Chişinău, fiind urmată, la mare distanţă de Igor Dodon (10,3%).

Datele Barometrului IData au fost culese în perioada 23 februarie - 6 martie, pe un eşantion de 1035 de persoane, din 289 de localităţi din Republica Moldova, eraorea maximă de eşantionare fiind +/-2,9%.