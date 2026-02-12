Horoscop 13 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani

Horoscop 13 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să găsim acel echilibru interior ca să ne calmăm, să mergem mai departe cu încredere în noi, să facem față tuturor încercărilor cu care o să ne confruntăm.

Vibrația zilei este 4 și o să avem grijă de familie. Horoscop 13 februarie 2026 – VĂRSĂTOR Se conturează o reușită la serviciu, poate o să fiți propuși pentru o șefie de departament și o să primiți mai mulți bani la salariu. Poate o să faceți o escapadă turistică să vă dezmorțiți, mai faceți un pic de mișcare, că v-ați fi anchilozat. Horoscop 13 februarie 2026 – PEȘTI O să interacționați cu niște oameni care vor să puneți umărul la o preocupare de grup, poate fi un hobby, și să contribuie fiecare cu câte ceva, ca să iasă un lucru de calitate. O să reparați niște greșeli din trecutul nu tocmai îndepărtat, luați semnături și faceți progrese la școală, la slujbă. Horoscop 13 februarie 2026 – BERBEC O să vă achitați de niște datorii mai vechi ca să puteți da drumul proiectelor noi, să vă atingeți obiectivele, care sunt îndrăznețe și necesită efort. Se anunță un eveniment la care o să luați și voi parte, că poate aveți și voi ceva de spus acolo, vi se înmânează un premiu. Citește și Horoscop 12 februarie 2026, cu Neti Sandu. Cine își poate reface viața de cuplu și cine o duce mai bine cu banii Horoscop 13 februarie 2026 – TAUR Se observă niște cheltuieli gospodărești și o să vă descurcați cu achizițiile obligatorii, iar poate vă mai rămân bani și pentru distracție, plimbări. Se poate să mai luați cu voi pe cineva dacă plecați într-o stațiune de agrement și verificați rezervarea, dacă aveți unde înnopta.

Horoscop 13 februarie 2026 – GEMENI Sunteți pe punctul de a legaliza o situație și o să vă duceți în audiență pentru semnături, aprobări, dacă nu se poate online. O să vă încercați șansele într-o colaborare și o să vă gândiți și la un job prin alt oraș, altă țară. Horoscop 13 februarie 2026 – RAC Sunt plăți de făcut și o să vă dați interesul să mai păstrați ceva bani pentru o ieșire cu familia, cu prietenii, într-o stațiune turistică. E posibil să luați acești bani pentru care ați făcut demersurile necesare și o să vă puteți mișca frumos, cu lejeritate. Horoscop 13 februarie 2026 – LEU Prietenii strigă adunarea și o să vă puteți duce, dacă n-aveți musafiri zilele astea, într-o escapadă turistică pe undeva, la munte, la prieteni. Poate ieșiți la o cafea cu un fost partener de viață să discutați despre ce n-a mers în relație și vedeți dacă puteți continua. Horoscop 13 februarie 2026 – FECIOARĂ O să vă ocupați și de voi, de starea sănătății; poate și cineva din familie are nevoie de atenție, de un tratament și poate trebuie dus la doctor. Ați tot primit invitații să ieșiți la un tête-à-tête, dar vă temeți de un răspuns pe care urmează să-l dați. Horoscop 13 februarie 2026 – BALANȚĂ Se poate să luați o decizie legată de casă și să vă sfătuiți și cu ai voștri înainte, ca să știți dacă vă mutați sau faceți unele reparații, reamenajări. Pe undeva parcă ați vrea să plecați, să ieșiți cu prietenii sau în doi, dacă aveți programată o escapadă la munte.

Horoscop 13 februarie 2026 – SCORPION O să vă bucurați de un plus de atenție din partea unor oameni care vor să petreceți ziua împreună, poate chiar weekendul, și o să vă prindă bine relaxarea. O întrunire cu grupul de prieteni ca să vă consumați surplusul de energie la o sală de sport, undeva, sau pe o pârtie. Horoscop 13 februarie 2026 – SĂGETĂTOR Ați mai avea de luat niște bani, cu care v-ați putea plimba, să dați o fugă la munte, la schi, la săniuș, la un patinoar. E un party pe undeva și o să vă duceți și voi, că sunteți dornici de o distracție pe cinste. Horoscop 13 februarie 2026 – CAPRICORN E o efervescență la voi, semn că cineva important vă caută, vă scoate în oraș sau vă cheamă în străinătate pentru un city break. O să rulați, cu măsură, banii, că vreți să vă oferiți unele plăceri, dar să mai și rămâneți cu bani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , Dată publicare: