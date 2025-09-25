FCSB a început cu dreptul faza principală a Ligii Europa: scor 1-0 cu Go Ahead Eagles

25-09-2025 | 21:53
fcsb

Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.

 

Golul a fost marcat de Miculescu, în minutul 13.

Go Ahead Eagles: De Busser- Deijl, Nauber (Smit ’46), Kramer, James- Meulensteen (Weijenberg ’90), Linthorst (Twigt ’61)- Goudmijn (Margaret ’61), Breum, Suray (Stokkers ’76)- Edvardsen. Antrenor: Melvin Boel

FCSB: Târnovanu- Graovac, Ngezana, Popescu, Kiki (Radunovic ’46) - Alhassan, Edjouma (Tănase ’46) - Miculescu, Olaru (Thiam ’77), Cisotti- Alibec (Bîrligea ’46). Antrenor: Elias Charalambous

Confruntarea a fost arbitrată de Kristo Tohver, din Estonia.

În etapa a doua, FCSB va înfrunta pe Arena Naţională echipa Young Boys, la 2 octombrie.

Sursa: News.ro

