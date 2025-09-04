Doi fani ai CSA Steaua, reținuți 24 de ore după ce au deposedat de eșarfe doi suporteri ai FCSB. Cu ce erau inscripționate

La 10 iulie, Secţia 21 Poliţie a fost sesizată cu privire la faptul că doi tineri ar fi deposedat alţi doi bărbaţi, prin acte de violenţă, de articole vestimentare şi accesorii inscripţionate cu simbolurile unui club de fotbal. Fanii agresaţi ar fi fost deposedaţi de un tricou şi două eşarfe cu inscripţia FCSB şi ULTRAS, iar agresorii ar fi membri ai galeriei echipei CSA Steaua. Incidentul a avut loc după meciul FCSB – Inter Club d’Escaldes, scor 3-1, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Cercetările au fost preluate de către poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, iar joi a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti. Persoanele bănuite au fost depistate şi conduse la audieri. Faţă de acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.

