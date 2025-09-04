Doi fani ai CSA Steaua, reținuți 24 de ore după ce au deposedat de eșarfe doi suporteri ai FCSB. Cu ce erau inscripționate

Stiri Sport
04-09-2025 | 17:26
csa steaua
Profimedia

Poliţişti din cadrul DGPMB – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au pus în executare, joi, un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

autor
Stirileprotv

La 10 iulie, Secţia 21 Poliţie a fost sesizată cu privire la faptul că doi tineri ar fi deposedat alţi doi bărbaţi, prin acte de violenţă, de articole vestimentare şi accesorii inscripţionate cu simbolurile unui club de fotbal. Fanii agresaţi ar fi fost deposedaţi de un tricou şi două eşarfe cu inscripţia FCSB şi ULTRAS, iar agresorii ar fi membri ai galeriei echipei CSA Steaua. Incidentul a avut loc după meciul FCSB – Inter Club d’Escaldes, scor 3-1, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Cercetările au fost preluate de către poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, iar joi a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti. Persoanele bănuite au fost depistate şi conduse la audieri. Faţă de acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.

Sursa: News.ro

Etichete: fani, fcsb, steaua,

Dată publicare: 04-09-2025 17:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Ministrul Apărării, mesaj care va stârni furia suporterilor steliști: „Planul e unul normal”. Ce se va întâmpla cu Steaua
Stiri Politice
Ministrul Apărării, mesaj care va stârni furia suporterilor steliști: „Planul e unul normal”. Ce se va întâmpla cu Steaua

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că nu este de acord cu investirea de bani publici în clubul Steaua, al Armatei, însă susţine asocierea cu un investitor privat, care să administreze clubul.

Steaua Michelin. Ce este, cum se acordă și ce înseamnă pentru bucătari și restaurante
Stiri Diverse
Steaua Michelin. Ce este, cum se acordă și ce înseamnă pentru bucătari și restaurante

Steaua Michelin este una dintre cele mai prestigioase distincții din lumea gastronomiei, acordată restaurantelor care ating excelența. Acest simbol al rafinamentului culinar influențează stabilește standarde înalte în industria ospitalității.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Septembrie 2025

47:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28