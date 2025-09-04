FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului

04-09-2025 | 14:07
UEFA

Echipa de fotbal FCSB a fost sancţionată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro şi cu închiderea parţială a stadionului.

Vlad Dobrea

Decizia a fost luată din cauza manifestărilor rasiste ale suporterilor la meciul cu Aberdeen FC, din play-off-ul Europa League, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, Mihai Stoica, pe pagina sa de Facebook.

''Reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) - ca de obicei - a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a găsit câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. 'Long story short', inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000 de euro. Cu virgulă, nu cu punct'', a scris Stoica în mesajul său.

''Mulţumim pe această cale românilor colaboratori FARE... se simte că sunteţi alături de echipa asta'', a adăugat sarcastic oficialul, completând: ''Totodată, am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea''.

FCSB a dispus de Aberdeen FC cu scorul de 3-0 la Bucureşti, pe 28 august, în manşa secundă a play-off-ului Europa League, după 2-2 în Scoţia.

Campioana României va juca primul său în faza principală a competiţiei pe 25 septembrie, în deplasare cu echipa olandeză Go Ahead Eagles Deventer. Următorul meci va avea loc la Bucureşti, pe Arena Naţională, contra formaţiei elveţiene Young Boys Berna, pe 2 octombrie.

Sursa: Agerpres

