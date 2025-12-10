Campionii României, solidari. Donații de peste 30.000 de euro pentru un ONG din Onești

Stiri Sociale
10-12-2025 | 11:33
×
Codul embed a fost copiat

La gala caritabilă organizată la Oneşti de ONG-ul “SufletEşti” au ajuns pentru a fi vândute la licitaţie obiecte donate de Nadia Comăneci, David Popovici, Mihaela Cambei, Cătălin Moroşanu şi cluburile de fotbal FCSB, Dinamo şi Rapid.

autor
Daniel Moldovan

Organizaţia ajută an de an mii de oameni aflaţi în dificultate, iar banii strânşi la licitaţie vor aduce speranţă în sufletele celor care au nevoie de ajutor.

Mihai Zarzu, reprezentant „SufletEşti”: „Prin această gală umanitară ne dorim să strângem fonduri pentru beneficiarii şi viitoarele proiecte ale organizaţiei SufletEşti”.

Obiectele donate de marii campioni ai României au stârnit interesul celor care au participat la gală, iar preţul cel mai mare a fost obţinut pentru un tricou semnat de Nadia Comăneci, care a fost adjudecat cu 70.000 de lei.

Al doilea obiect pentru care s-a licitat suma de 40.000 de lei a fost o medalie de aur obţinută de Mihaela Cambei la Campionatele Europene de Tineret în anul 2018. Aceasta a fost adjudecată pentru 40.000 de lei.

Citește și
adapost
Criză de locuri la un adăpost din Onești. Nu mulți oferă case patrupezilor. „Am nevoie de câine că am dușmani”

Mihaela Cambei: „Am ales să donez medalia mea de aur pentru această gală din dorinţa de a ajuta pe cei în nevoie. Cred că atunci când putem să facem un bine trebuie să îl facem. Sper ca acest gest să aducă speranţă acolo unde este nevoie.”

22.000 de lei s-au licitat pentru un tricou semnat de David Popovici şi 21.000 de lei pentru un tricou semnat de jucătorii lui Dinamo, în timp ce un tricou semnat de fotbaliştii de la FCSB a fost adjudecat pentru 10.000 de lei.

Un tricou semnat de Daniel Niculae de la Rapid a adus 5.000 de lei, echipamentul donat de Ciprian Sora 1.800 de lei, în timp ce o pereche de mănuşi semnate de Cătălin Moroşanu au adus în conturile ONG-ului mai puţin de 12.000 de lei.

Seara a fost una specială, invitaţii fiind răsfăţaţi cu un meniu special, pregătit de specialişti în arta culinară. Responsabili cu voia bună au fost Horia Brenciu şi HB Orchestra. Gala a fost un succes, iar organizatorii spun că efortul lor va fi răsplătit de bucuria celor care vor beneficia de ajutor.

Noul mers al trenurilor intră în vigoare, cu scumpiri. Cât va costa un bilet București-Brașov, la clasa a doua

Sursa: Pro TV

Etichete: ajutoare, onesti, gala,

Dată publicare: 10-12-2025 11:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO FCSB încearcă azi minunea pe stadionul construit de Viktor Orban în satul în care a copilărit!
GALERIE FOTO FCSB încearcă azi minunea pe stadionul construit de Viktor Orban în satul în care a copilărit!
Citește și...
Pacienții cu probleme cardiace din Onești vor beneficia de un angiograf modern. Prima operație a fost transmisă live
Stiri Sanatate
Pacienții cu probleme cardiace din Onești vor beneficia de un angiograf modern. Prima operație a fost transmisă live

La Oneşti, în județul Bacău, pacienții au la dispoziție acum și un angiograf. Sute de oameni bolnavi din zona Moldovei scapă de corvoada unei programări la marile centrele universitare din ţară. Erau nevoiți să aștepte și câteva luni.

Criză de locuri la un adăpost din Onești. Nu mulți oferă case patrupezilor. „Am nevoie de câine că am dușmani”
Stiri actuale
Criză de locuri la un adăpost din Onești. Nu mulți oferă case patrupezilor. „Am nevoie de câine că am dușmani”

Pericol pentru câinii fără stăpân din județul Bacău, după ce adăpostul din Onești aproape și-a atins capacitatea maximă.

În prag de iarnă, o asociație din Onești le curăță hornurile bătrânilor singuri și le duce alimente
Stiri actuale
În prag de iarnă, o asociație din Onești le curăță hornurile bătrânilor singuri și le duce alimente

Cu ajutorul donațiilor, o asociație din Onești le-a făcut iarna mai ușoară unor bătrâni. Au angajat un coșar, care a mers în 20 de gospodării și a curățat hornurile. Mai mult, oamenii au primit și alimente.

Recomandări
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Decembrie 2025

03:35:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28