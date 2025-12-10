Campionii României, solidari. Donații de peste 30.000 de euro pentru un ONG din Onești

La gala caritabilă organizată la Oneşti de ONG-ul “SufletEşti” au ajuns pentru a fi vândute la licitaţie obiecte donate de Nadia Comăneci, David Popovici, Mihaela Cambei, Cătălin Moroşanu şi cluburile de fotbal FCSB, Dinamo şi Rapid.

Organizaţia ajută an de an mii de oameni aflaţi în dificultate, iar banii strânşi la licitaţie vor aduce speranţă în sufletele celor care au nevoie de ajutor.

Mihai Zarzu, reprezentant „SufletEşti”: „Prin această gală umanitară ne dorim să strângem fonduri pentru beneficiarii şi viitoarele proiecte ale organizaţiei SufletEşti”.

Obiectele donate de marii campioni ai României au stârnit interesul celor care au participat la gală, iar preţul cel mai mare a fost obţinut pentru un tricou semnat de Nadia Comăneci, care a fost adjudecat cu 70.000 de lei.

Al doilea obiect pentru care s-a licitat suma de 40.000 de lei a fost o medalie de aur obţinută de Mihaela Cambei la Campionatele Europene de Tineret în anul 2018. Aceasta a fost adjudecată pentru 40.000 de lei.

Mihaela Cambei: „Am ales să donez medalia mea de aur pentru această gală din dorinţa de a ajuta pe cei în nevoie. Cred că atunci când putem să facem un bine trebuie să îl facem. Sper ca acest gest să aducă speranţă acolo unde este nevoie.”

22.000 de lei s-au licitat pentru un tricou semnat de David Popovici şi 21.000 de lei pentru un tricou semnat de jucătorii lui Dinamo, în timp ce un tricou semnat de fotbaliştii de la FCSB a fost adjudecat pentru 10.000 de lei.

Un tricou semnat de Daniel Niculae de la Rapid a adus 5.000 de lei, echipamentul donat de Ciprian Sora 1.800 de lei, în timp ce o pereche de mănuşi semnate de Cătălin Moroşanu au adus în conturile ONG-ului mai puţin de 12.000 de lei.

Seara a fost una specială, invitaţii fiind răsfăţaţi cu un meniu special, pregătit de specialişti în arta culinară. Responsabili cu voia bună au fost Horia Brenciu şi HB Orchestra. Gala a fost un succes, iar organizatorii spun că efortul lor va fi răsplătit de bucuria celor care vor beneficia de ajutor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













