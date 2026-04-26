Barca are acum 85 de puncte, cu 11 mai multe decât rivala Real Madrid, care a remizat vineri cu Betis (1-1), când au mai rămas cinci etape de disputat.

Golurile catalanilor au fost marcate de Fermin Lopez (45) şi de Marcus Rashford (74).

Atletico Madrid a obţinut o victorie spectaculoasă cu Athletic Bilbao, 3-2, după ce bascii au deschis scorul.

Rezultatele etapei a 32-a din La Liga:

Vineri

Betis Sevilla - Real Madrid 1-1

Au marcat: Bellerin (90+4), respectiv Vinicius Junior (17).

Sâmbătă

Alavés - Mallorca 2-1

Au marcat: Toni Martinez (56, 69), respectiv Virgili (18).

Getafe - FC Barcelona 0-2

Au marcat: Fermin Lopez (45), Rashford (74).

Valencia - Girona 2-1

Au marcat: Ramazani (50), Umar (59), respectiv Roca (63).

Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3-2

Au marcat: Griezmann (49), Alexander Soerloth (54, 90+3), respectiv Aitor Paredes (23), Guruzeta (90+7).

Duminică se vor disputa partidele Rayo Vallecano - Real Sociedad, Real Oviedo - Elche, Osasuna - Sevilla FC, Villarreal - Celta Vigo, iar luni va avea loc meciul Espanyol Barcelona - Levante.

Clasament:

1. FC Barcelona 85 puncte (33 jocuri)

2. Real Madrid 74 (33)

3. Villarreal 62 (32)

4. Atletico Madrid 60 (33)

5. Betis Sevilla 50 (33)

6. Getafe 44 (33)

7. Celta Vigo 44 (32)