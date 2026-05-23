Potrivit surselor citate de Agerpres, în niciuna dintre situaţii nu a fost necesar transportul la spital pentru vreo persoană.

"Cele mai multe intervenţii au fost pentru lipotimie, excoriaţie şi acuze la nivelul membrelor inferioare. În interiorul stadionului sunt amplasate echipaje medicale SMURD şi de intervenţie pentru stingere, în zonele de acces şi evacuare, scenă şi sectoarele de tribune. În urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului. Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISUBIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfăşurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor", a transmis sursa citată.

Rapperul bielorus Max Korzh susţine, sâmbătă seara, un concert pe Arena Naţională, în contextul evenimentului fiind luate măsuri sporite de siguranţă şi fiind efectuate controale pirotehnice şi antiteroriste ale autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea obiectelor interzise pe stadion.