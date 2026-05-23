Echipa nord-coreeană Naegohyang FC a câștigat Liga Campionilor Asiei la fotbal feminin. Momente emoționante în tribune | FOTO

Echipa nord-coreeană Naegohyang FC a câştigat în premieră Liga Campionilor Asiei la fotbal feminin, învingând în finală, cu scorul de 1-0, formaţia japoneză Tokyo Verdy Beleza, în finala disputată sâmbătă pe stadionul din Suwon (Coreea de Sud), informează agenţia Yonhap.

Puternic încurajată de publicul sud-coreean prezent în tribune, Naegohyang FC a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 44, prin căpitanul Kim Kyong-yong.

Câștigătoarea a fost zdrobită în meciul din grupe de echipa pe care a învins-o acum în finală

Pentru acest succes, echipa din Coreea de Nord a fost recompensată cu un premiu în valoare de un milion de dolari.

De menţionat că Tokyo Verdy Beleza reuşise să o învingă clar, cu scorul de 4-0, pe Naegohyang FC în faza grupelor actualei ediţii a Ligii Campionilor Asiei, în luna noiembrie.