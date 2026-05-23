Echipa nord-coreeană Naegohyang FC a câștigat Liga Campionilor Asiei la fotbal feminin. Momente emoționante în tribune | FOTO

Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina, aproape de granița României. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea
Echipa nord-coreeană Naegohyang FC a câştigat în premieră Liga Campionilor Asiei la fotbal feminin, după un meci în care a fost puternic susținută de publicul sud-coreean. 

Cristian Anton

Echipa nord-coreeană Naegohyang FC a câştigat în premieră Liga Campionilor Asiei la fotbal feminin, învingând în finală, cu scorul de 1-0, formaţia japoneză Tokyo Verdy Beleza, în finala disputată sâmbătă pe stadionul din Suwon (Coreea de Sud), informează agenţia Yonhap.

Puternic încurajată de publicul sud-coreean prezent în tribune, Naegohyang FC a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 44, prin căpitanul Kim Kyong-yong.

Câștigătoarea a fost zdrobită în meciul din grupe de echipa pe care a învins-o acum în finală

Pentru acest succes, echipa din Coreea de Nord a fost recompensată cu un premiu în valoare de un milion de dolari.

De menţionat că Tokyo Verdy Beleza reuşise să o învingă clar, cu scorul de 4-0, pe Naegohyang FC în faza grupelor actualei ediţii a Ligii Campionilor Asiei, în luna noiembrie.

Cum arată luxul de ”marketing” din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lumevrea să-și schimbe imagine

Sursa: StirilePROTV Agerpres

fotbal feminin, coreea de nord, castigatoare, liga campionilor, Asia

CNN: Navă a Rusiei cu reactoare nucleare pentru Coreea de Nord, scufundată în largul Spaniei cu o torpilă. Misterul din adânc

Nava rusească scufundată în decembrie 2024 în largul Spaniei transporta reactoare pentru submarine nucleare cu destinația Coreea de Nord și a fost lovită de o torpilă pe care doar câteva țări din lume o dețin, arată o investigație CNN.
Coreea de Nord şi-a modificat Constituţia. Ce se va întâmpla dacă Kim Jong Un va fi asasinat

Coreea de Nord şi-a modificat Constituţia astfel încât să poată lansa un atac nuclear de represalii în cazul în care Kim Jong Un ar fi asasinat de un inamic străin, potrivit The Telegraph.
Coreea de Nord îngroapă ideea reunificării cu Sudul. Kim Jong-un abandonează oficial reunificarea

Coreea de Nord a suprimat din constituţie referirile la reunificarea cu Coreea de Sud, potrivit unui document consultat miercuri de AFP, care reflectă o linie mai ostilă faţă de Seul, relatează AFP.

Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

Președintele Donald Trump dă de înțeles că un acord privind programul nuclear iranian este pe cale să fie parafat. Dar, în același timp, ia în calcul noi lovituri militare asupra Iranului. 

Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Sporurile vor dispărea, iar grilele vor deveni unitare

Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Legea salarizării din sectorul public va fi adoptată până la finalul acestei sesiuni parlamentare, conform unui acord cu partidele din fosta coaliție de guvernare.

Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026

Cea de-a treia semifinală a sezonului 16 Românii au talent a adus pe scenă momente impresionante şi multă emoţie. La finalul serii, publicul şi juriul au decis cine sunt ultimii concurenţi care merg în Marea Finală din 29 mai.

