Prima jumătate a lunii octombrie se conturează ca o perioadă a clarificărilor și a deciziilor importante.

Începând cu 3 octombrie, mișcarea retrogradă a lui Venus în Scorpion impune o reevaluare a relațiilor și a resurselor financiare, scoțând la lumină nemulțumiri ignorate sau dezechilibre lăsate nerezolvate între ceea ce se oferă și ceea ce se primește.

Ulterior, energia se schimbă odată cu Luna Nouă din Balanță, din 10 octombrie, care funcționează ca un punct de resetare, favorizând restabilirea armoniei, renegocierea unor acorduri și deschiderea unor direcții complet noi pentru fiecare zodie.

După 15 octombrie, aspectul armonios format de Soare cu Jupiter, marele benefic, consolidează aceste inițiative, aducând o perspectivă optimistă.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, luna începe cu un interes crescut pentru bugetul comun, obligațiile financiare și asocierile în care s-au implicat pe termen lung. Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, scoate în evidență o repartizare inegală a resurselor sau a beneficiilor dintr-un parteneriat. Deși o clarificare venită în jurul datei de 6 octombrie atenuează o parte dintre nemulțumiri, ziua de 10 octombrie aduce divergențe noi legate de administrarea fondurilor. Ulterior, Luna Nouă din Balanță, din 10 octombrie, marchează o resetare și un nou început în viața de cuplu sau în contractele de colaborare.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter aduce o evoluție excelentă, favorizând momentele de bucurie în relația sentimentală sau succesul unui proiect creativ.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, prima parte a lunii pune accent pe relațiile de cuplu și pe colaborări.

Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, impune reanalizarea termenilor dintr-un parteneriat sau clarificarea unor aspecte ambigue din viața în doi. În jurul datei de 6 octombrie, un dialog deschis lămurește intențiile ambelor părți, deși pe 10 octombrie pot ieși la iveală viziuni diferite.

Totodată, Luna Nouă din Balanță, din 10 octombrie, schimbă ritmul profesional, aducând o reorganizare a programului sau sarcini noi la locul de muncă.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter facilitează găsirea unui echilibru între responsabilitățile profesionale și confortul familial, susținând totodată o investiție domestică.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, atenția se îndreaptă spre locul de muncă și spre organizarea activităților zilnice.

Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, anunță o etapă de revizuire a rutinei și a modului de lucru. O conversație purtată în jurul datei de 6 octombrie lămurește o problemă profesională, aducând o rezolvare rapidă pentru o sarcină complicată.

În plan personal, Luna Nouă în Balanță din 10 octombrie favorizează viața sentimentală, legătura cu copiii și proiectele creative.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter stimulează zona comunicării, fiind un moment oportun pentru a prezenta o idee originală sau pentru a planifica o călătorie alături de cineva drag.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, relațiile afective și proiectele personale capătă o intensitate aparte.

Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, îi îndeamnă pe nativi să analizeze nemulțumirile legate de viața sentimentală sau de o pasiune în care au investit. În jurul datei de 6 octombrie, un dialog sincer aduce claritate, însă pe 10 octombrie pot reapărea mici tensiuni.

Totodată, Luna Nouă din Balanță din 10 octombrie deschide un capitol favorabil în viața de familie și în planurile legate de locuință.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter atrage un beneficiu financiar legat de o proprietate sau un sprijin material valoros din partea membrilor familiei.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, începutul lunii aduce reevaluări în familie și în tot ce ține de spațiul locativ. Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, readuce în atenție un plan imobiliar sau o chestiune nerezolvată legată de locuință. În jurul datei de 6 octombrie, o conversație cu cei apropiați clarifică detalii importante, deși ziua de 10 octombrie poate accentua contrastul dintre nevoile personale și responsabilitățile familiale.

Pe de altă parte, Luna Nouă din Balanță din 10 octombrie susține negocierile, semnarea actelor și deplasările.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios pe care Soarele îl formează cu Jupiter, aflat în semnul lor, le amplifică magnetismul, asigurându-le succes în comunicare, examene sau prezentări.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, prima jumătate a lunii pune accent pe revizuirea unor contracte și a condițiilor de colaborare. Trecerea lui Venus în mișcare retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, readuce pe masa negocierilor o înțelegere care necesită modificarea unor clauze dezavantajoase. Deși o discuție purtată în jurul datei de 6 octombrie clarifică anumite detalii, ziua de 10 octombrie riscă să blocheze un acord din cauza inflexibilității celor implicați.

Totodată, Luna Nouă din Balanță, formată tot pe 10 octombrie, dinamizează sectorul financiar, marcând o etapă excelentă pentru reorganizarea bugetului personal.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter indică posibilitatea de a descoperi o sursă suplimentară de venit printr-o activitate desfășurată discret sau de a rezolva un impas material cu un ajutor confidențial.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, luna octombrie începe cu un interes sporit pentru stabilitatea materială și pentru modul în care le sunt respectate interesele în relațiile apropiate.

Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, îi determină pe nativi să analizeze atent ce primesc în schimbul implicării lor. Pe 6 octombrie, o explicație importantă aduce lămuriri financiare, însă pe 10 octombrie pot apărea discuții din cauza unor interese diferite. În aceeași zi, Luna Nouă din propriul semn marchează o resetare a direcției personale.

Începând cu 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare, aflat în zodia lor, și Jupiter le garantează susținere din partea unor persoane influente sau reușita într-un proiect de grup.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, atenția se îndreaptă asupra propriei persoane și a alegerilor făcute în parteneriate. Venus retrogradă în semnul lor îi îndeamnă să analizeze acele momente în care dorințele lor nu s-au aliniat cu așteptările celorlalți. Pe 6 octombrie, o conversație lămurește o chestiune importantă, dar pe 10 octombrie pot reveni la suprafață tensiuni mai vechi. În plan interior, Luna Nouă din Balanță din 10 octombrie favorizează desprinderea de un trecut care nu le mai este de folos.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter îi ajută să obțină o recunoaștere profesională, marcând o perioadă în care acțiunile le consolidează reputația în fața superiorilor.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, începutul lunii este marcat de o analiză a resurselor investite în proiecte sau relații care nu au adus rezultatele sperate. Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, îi ajută să își reevalueze alegerile și să accepte anumite pierderi. Pe 6 octombrie, o explicație venită la momentul potrivit aduce liniște, deși ziua de 10 octombrie poate reactiva niște nemulțumiri mai vechi.

În plan social, Luna Nouă din Balanță din 10 octombrie schimbă dinamica anturajului, favorizând colaborările de grup.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter le deschide orizonturi noi, facilitând extinderea rețelei de contacte, reușita într-un proiect educațional sau o călătorie alături de prieteni.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, perioada aduce o reevaluare a relațiilor de prietenie și a proiectelor de viitor. Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, scoate la suprafață diferențe de interese sau nemulțumiri ascunse. În jurul datei de 6 octombrie, un dialog deschis clarifică așteptările fiecăruia, dar ziua de 10 octombrie poate aduce polemici alimentate de orgolii. Din fericire, Luna Nouă din Balanță din 10 octombrie mută atenția spre carieră, aducând ocazia de a stabili obiective profesionale noi.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter oferă șanse de a atrage o finanțare pentru o activitate independentă sau de a obține un bonus financiar substanțial datorită performanțelor de la serviciu.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, prima jumătate a lunii se concentrează pe decizii profesionale și pe relația cu superiorii.

Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, îi determină să reevalueze un proiect de la locul de muncă sau direcția în carieră. Pe 6 octombrie, un dialog se dovedește esențial pentru evoluția lor, iar pe 10 octombrie iese în evidență contrastul dintre obiectivele personale și viziunea conducerii.

Totodată, Luna Nouă din Balanță le lărgește orizonturile prin studii, călătorii sau schimburi de experiență profesională.

Începând cu 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter creează un context astral excelent pentru semnarea unui contract avantajos, o colaborare sau o evoluție a vieții de cuplu.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, prima jumătate a lunii favorizează revizuirea unor decizii, documente sau planuri de studii.

Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, readuce în actualitate o temă pe care nativii o considerau deja încheiată, însă discuțiile din jurul datei de 6 octombrie oferă clarificările necesare. Deși pe 10 octombrie diferențele de convingeri devin vizibile, Luna Nouă din Balanță marchează un început promițător în gestionarea fondurilor comune.

Pe 15 octombrie, aspectul favorabil dintre Soare și Jupiter susține îmbunătățirea condițiilor de muncă și aduce soluții financiare excelente pentru returnarea unor datorii, oferindu-le stabilitatea mult așteptată.