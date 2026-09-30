Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye şi alţii... toţi au fost transferaţi de Manchester City în această vară, în cadrul unei perioade de transferuri în valoare de peste 500 de milioane de euro, care a avut loc cu deplină cunoştinţă a vinovăţiei clubului din Manchester în ceea ce priveşte cele 114 încălcări financiare imputate, potrivit ESPN, citează News.ro.

Deşi verdictul în acest caz a fost făcut public acum câteva zile, presa americană afirmă că toată conducerea clubului Manchester City a fost informată cu privire la această concluzie încă din luna iulie, adică înainte de toate aceste transferuri cu sume exorbitante.

City a doborât de două ori recordul de transfer

City a doborât de două ori recordul lor de transfer cu Elliot Anderson, pentru 135 de milioane de euro, şi apoi cu Enzo Fernandez, pentru 145 de milioane.

Ayyoub Bouaddi (95 de milioane de euro) şi Iliman Ndiaye (70 de milioane de euro) ocupă locurile 4 şi, respectiv, 6 în clasamentul celor mai mari cheltuieli ale clubului din Manchester.

În ciuda unui început de sezon convingător, jucătorii lui Enzo Maresca aşteaptă în continuare să afle soarta clubului.

Clubul Manchester City se declară „nevinovat”

Într-un comunicat, clubul englez susţine că este nevinovat şi că dispune de dovezi „irefutabile”, potrivit News.ro.

Răspunsul clubului Manchester City nu a întârziat să apară. La câteva minute după anunţul privind declararea sa de vinovăţie pentru „grave” încălcări financiare în perioada 2009-2018 de către Premier League, clubul a emis un comunicat pentru a-şi afirma nevinovăţia, contestând totodată acuzaţiile.

„Manchester City se declară atât dezamăgit, cât şi surprins de avizul Comisiei Premier League, publicat astăzi. Clubul este nevinovat în ceea ce priveşte acuzaţiile aduse de Premier League şi dispune de un set complet de dovezi irefutabile care susţin toate poziţiile sale cu privire la acest caz. Prin urmare, clubul va adopta o atitudine intransigentă şi, dacă va fi necesar, proactivă, în faţa tuturor instanţelor de reglementare şi judiciare competente”, au declarat reprezentanţii clubului.