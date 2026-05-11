Această modificare ar fi fost decisă după ce Ali Khamenei, liderul suprem iranian, şi unii dintre consilierii săi au fost ucişi în timpul loviturilor de la începutul atacurilor comune americano-israeliene împotriva regimului de la Teheran.

Revizuirea a fost adoptată în cadrul primei sesiuni a celei de-a 15-a Adunări Populare Supreme, care s-a deschis pe 22 martie la Phenian. Ea a fost apoi făcută publică joi de Serviciul Naţional de Informaţii (NIS) sud-coreean. Conform briefingului NIS, modificările vizează procedurile de represalii în cazul incapacităţii sau decesului lui Kim Jong Un.

Phenianul schimbă doctrina nucleară

Articolul 3 revizuit al legii privind politica nucleară prevede acum: „Dacă sistemul de comandă şi control al forţelor nucleare ale statului este pus în pericol de atacuri ale forţelor ostile, trebuie lansat automat şi imediat un atac nuclear”.

Profesorul de istorie de la Universitatea Kookmin din Seul, Andrei Lankov, a declarat pentru The Telegraph că „dacă această iniţiativă era anterior tacită şi includerea ei în Constituţie o face acum irevocabilă”. Potrivit acestuia, „Iranul a fost semnalul de alarmă. Coreea de Nord a văzut eficacitatea remarcabilă a atacurilor de decapitare americano-israeliene, care au eliminat imediat cea mai mare parte a conducerii iraniene, iar acum trebuie să fie îngroziţi”.

Având în vedere că frontierele nord-coreene sunt închise şi că toţi vizitatorii sunt supravegheaţi îndeaproape, un atac menit să-l elimine pe Kim şi cercul său apropiat ar fi mult mai dificil de realizat decât atacurile din Iran.

Obţinerea informaţiilor de la surse umane, esenţiale în cazul succesului atacului din Iran, este aproape imposibilă în Coreea de Nord. Phenianul este supus unei supravegheri foarte stricte, intranetul său este controlat riguros, iar Kim este însoţit permanent de gărzi de corp, limitându-şi deplasările aeriene şi preferând un tren puternic blindat.

Regimul își întărește măsurile de securitate

Profesorul Lankov a precizat că „cea mai mare teamă a lor este informaţia provenită din tehnologia satelitară. Şi, în ansamblu, îngrijorările lor nu sunt nefondate, deoarece eliminarea conducerii încă de la începutul oricărui conflict riscă să fie decisivă”.

El adaugă, de asemenea, că nu vede „nicio probabilitate ca un atac să vină din Coreea de Sud şi, prin urmare, orice ripostă ar viza Statele Unite”.

Profesorul estimează că, armata fiind loială conducerii şi considerând orice atac împotriva naţiunii ca o ameninţare existenţială, ofiţerii însărcinaţi să lanseze un atac nuclear de represalii l-ar duce la îndeplinire.

Mass-media de stat a relatat vineri că regimul nord-coreean intenţionează să desfăşoare un nou tip de artilerie de-a lungul frontierei sudice a ţării, ceea ce ar putea pune Seulul, capitala Coreei de Sud, în raza de acţiune, în timp ce Phenianul îşi intensifică ostilitatea faţă de vecinul său.

În ciuda apelurilor la pace ale guvernului sud-coreean, Nordul percepe Seulul ca principalul său duşman existenţial şi a eliminat recent din Constituţia sa referirile de lungă durată la unificarea coreeană.

Kim Jong-un a vizitat recent o fabrică de muniţie pentru a inspecta producţia unui nou obuzier autopropulsat de 155 mm. Potrivit agenţiei oficiale nord-coreene KCNA, această armă poate trage la o distanţă de peste 37 de mile (aproximativ 60 km) şi va fi desfăşurată în acest an lângă graniţa cu Coreea de Sud. Această rază de acţiune plasează, în special, Seulul şi o mare parte din provincia Gyeonggi în raza de tragere.