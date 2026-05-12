CNN: Navă a Rusiei cu reactoare nucleare pentru Coreea de Nord, scufundată în largul Spaniei cu o torpilă. Misterul din adânc

Nava rusească scufundată în decembrie 2024 în largul Spaniei transporta reactoare pentru submarine nucleare cu destinația Coreea de Nord și a fost lovită de o torpilă pe care doar câteva țări din lume o dețin, arată o investigație CNN.

O navă de marfă rusească, care transporta probabil două reactoare nucleare pentru submarine, posibil destinate Coreei de Nord, a suferit o serie de explozii și s-a scufundat în circumstanțe inexplicabile, la aproximativ 60 de mile (111 kilometri) în largul coastei Spaniei, a descoperit o investigație CNN. Soarta extraordinară a navei Ursa Major (foto) a fost învăluită în secret de când s-a scufundat pe 23 decembrie 2024. Dar ar putea marca o intervenție rară și cu miză mare din partea unei armate occidentale pentru a împiedica Rusia să trimită un upgrade al tehnologiei nucleare către un aliat cheie, Coreea de Nord, sugerează reportajul CNN. Nava a plecat la doar 2 luni după ce Kim Jong Un trimisese trupe pentru a ajuta la invazia Moscovei în Ucraina. O serie de activități militare recente în jurul epavei a adâncit misterul din jurul încărcăturii și destinației sale. Avioane nucleare americane de tip „sniffer” au survolat nava scufundată de două ori în ultimul an, conform datelor publice de zbor. Epava sa a fost vizitată, la o săptămână după ce s-a scufundat, și de o presupusă navă spion rusească, care a declanșat alte patru explozii, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta spaniolă privind incidentul. Guvernul spaniol a spus puține despre acest caz, publicând doar o declarație pe 23 februarie, în urma presiunilor din partea parlamentarilor opoziției. Acesta a confirmat că, deși căpitanul rus al navei le-a spus anchetatorilor spanioli că Ursa Major transporta „componente pentru două reactoare nucleare similare cu cele utilizate în submarine”, nu era însă sigur dacă acestea erau și încărcate cu combustibil nuclear. Citește și Lista țărilor care au confirmat cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius. Situația este monitorizată de OMS Seria de evenimente care au dus la scufundarea navei Ursa Major pe fundul Mării Mediterane rămâne neclară. Este posibil să fi implicat utilizarea unui tip rar de torpilă pentru a sparge coca navei, potrivit anchetei spaniole, așa cum este descrisă de sursa familiarizată cu conținutul acesteia. Incidentul a avut loc în ultimele săptămâni ale președinției lui Joe Biden, când războiul din Ucraina atingea apogeul în favoarea Moscovei, iar în SUA exista o dorință puternică de a nu escalada conflictul direct cu Moscova. Nava Ursa Major, cunoscută și sub numele de Sparta 3 și veterană a campaniei militare a Rusiei în Siria – unde a fost folosită pentru evacuarea echipamentelor rusești – a acostat în portul de combustibil Ust-Luga din Golful Finlandei pe 2 decembrie, înainte de a se muta la o instalație de containere din docurile din Sankt Petersburg. Traseul public al navei menționa că se îndrepta spre Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei, când a plecat pe 11 decembrie, transportând două „capace de canal” mari, 129 de containere maritime goale și două macarale Liebherr mari.



În octombrie acel an, proprietarul său, Oboronlogistics, afiliată statului, a declarat într-un comunicat că navele lor au fost autorizate să transporte materiale nucleare. Filmările video time-lapse ale încărcării navei Ursa Major la Ust-Luga, analizate de CNN, arată containere plasate în interiorul corpului navei, cu un spațiu lăsat mai jos, unde urmau să fie amplasate ulterior „capacele de canal”. Nava Ursa Major s-a scufundat imediat după ce o navă de război rusă a provocat patru explozii deasupra sa Nava s-a deplasat pe coasta franceză, înainte ca aeronavele și navele Marinei Portugheze să o urmărească prin apele lor, potrivit unui comunicat al Marinei. Două nave militare rusești, Ivan Gren și Aleksandr Otrakovsky, au escortat nava, iar în dimineața zilei de 22 decembrie, marina portugheză a încetat urmărirea, se adaugă în comunicat Aproximativ 4 ore mai târziu, în apele spaniole, nava a încetinit dramatic, determinând salvatorii spanioli să o contacteze prin radio și să verifice dacă nava se afla în pericol, conform anchetei guvernului spaniol, efectuată de autoritățile maritime locale din portul sudic Cartagena. Echipajul navei a răspuns că este în regulă.



Dar aproximativ 24 de ore mai târziu, nava a deviat brusc de la cursul său și, la ora 11:53 UTC pe 23 decembrie, a emis un apel urgent de ajutor, se arată în anchetă. Suferise trei explozii pe partea tribord, probabil în apropierea sălii motoarelor, care au ucis doi membri ai echipajului. Acest lucru a lăsat nava înclinată și imobilizată, așa cum arată videoclipul cu nava de pe rețelele de socializare. Cei 14 membri ai echipajului supraviețuitori au fost evacuați cu o barcă de salvare și au fost ulterior recuperați de Salvamar Draco, o barcă de salvare spaniolă. La ora 19:27, o navă militară spaniolă a sosit pentru a ajuta. Dar, o jumătate de oră mai târziu, una dintre navele militare rusești care escortaseră Ursa Major, Ivan Gren, a ordonat navelor din apropiere să se țină la două mile marine distanță și ulterior le-a cerut să returneze imediat echipajul salvat.



Autoritățile spaniole au insistat că trebuie să efectueze o operațiune de salvare și au trimis un elicopter la navă pentru a verifica dacă există supraviețuitori. Imaginile văzute de CNN arată un salvator încercând să intre în camera motoarelor navei, dar găsind-o sigilată. Salvatorul spaniol verifică apoi încăperile de locuit după supraviețuitori și se uită în interiorul containerelor navei, unde vede două pline cu gunoi, plase de pescuit și alte echipamente, conform videoclipului. Ursa Major părea stabilă și puțin probabil să se scufunde curând, potrivit sursei familiarizate cu ancheta. Dar, la ora 21:50, nava rusă de război Ivan Gren a tras o serie de rachete roșii deasupra locului, iar patru explozii au urmat. Patru semnături seismice similare au fost înregistrate exact în acel moment, în zona aproximativă, al căror model semăna cu mine subacvatice sau explozii de cariere de suprafață, a declarat Rețeaua Seismică Națională Spaniolă pentru CNN. Până la ora 23:10, Ursa Major a fost raportată scufundată, potrivit sursei familiarizate cu ancheta spaniolă. Căpitanul navei a recunoscut că transporta reactoare nucleare Cei 14 supraviețuitori ruși au fost aduși la țărm în orașul portuar Cartagena, unde au fost interogați de poliția și anchetatorii spanioli. Căpitanul rus a fost reticent să vorbească despre presupusul conținut al navei, temându-se pentru siguranța sa, conform declarației guvernului spaniol adresate parlamentarilor opoziției. Căpitanul a fost „presat să clarifice ce a înțeles prin «capace de canal»”, articolele menționate inițial în manifestul navei”, se adaugă în declarație. „În cele din urmă, a mărturisit că acestea erau componentele a două reactoare nucleare similare cu cele folosite de submarine. Conform mărturiei sale, și fără a o putea confirma, acestea nu conțineau combustibil nuclear”. Sursa familiarizată cu ancheta a declarat că, de fapt, căpitanul rus, pe nume Igor Anisimov, credea că va fi redirecționat către portul nord-coreean Rason pentru a livra cele două reactoare. Ancheta spaniolă analizează alegerea improbabilă a unei călătorii cu barca în jurul lumii pentru a livra o încărcătură formată din două macarale, peste 100 de containere goale și două capace mari de canalizare, navigând dintr-un port rusesc în altul, în ciuda rețelei feroviare extinse care se întinde pe întreg teritoriul țării. Ancheta sugerează că macaralele se aflau la bord pentru a ajuta la livrarea unei încărcături sensibile la sosirea în Rason.



Echipajul navei a fost returnat în Rusia câteva zile mai târziu. CNN a contactat un bărbat care poartă numele și imaginea căpitanului rus. Acesta a negat implicarea în acțiunile cu Ursa Major și a spus că este pensionar. La patru zile după scufundare, proprietarul navei, Oboronlogistics, a descris-o ca fiind un „atac terorist țintit” și a spus că au existat trei explozii. O gaură de 50 cm pe 50 cm a fost găsită în coca navei, metalul deteriorat fiind orientat spre interior. „Puntea navei era presărată cu șrapnel”, se arată în comunicatul companiei. O săptămână mai târziu, potrivit sursei familiarizate cu ancheta, armata rusă s-a întors la fața locului. Yantar – oficial o navă de cercetare rusească, dar acuzată de spionaj și perturbarea activității în apele NATO – a stat deasupra epavei navei Ursa Major timp de cinci zile, a declarat sursa, înainte de a fi detectate alte patru explozii, care ar fi putut viza rămășițele navei de pe fundul mării. Datele de urmărire maritimă de la firma de informații comerciale Kpler arată că Yantar se afla în zonă în ianuarie anul trecut, acostând în Egipt, apoi în Algeria, apoi trimițând o semnalizare de poziție la 20 km (12 mile) de ultima poziție a navei Ursa Major pe 15 ianuarie. Dovezi cheie pe fundul Mediteranei Unele detalii ale anchetei spaniole privind incidentul au fost relatate pentru prima dată de ziarul local din Cartagena, La Verdad, în decembrie, stârnind o serie de întrebări din partea parlamentarilor opoziției spaniole. Parlamentarul Juan Antonio Rojas Manrique a declarat pentru CNN: „Când cineva nu furnizează în mod clar și complet informațiile pe care le solicitați, cel puțin bănuiți că ascunde ceva... desigur”. În declarația sa către parlamentari, guvernul spaniol a declarat că rămășițele navei Ursa Major se aflau la o adâncime de aproximativ 2.500 de metri și că recuperarea dispozitivului său de înregistrare a datelor de la acea adâncime „nu este posibilă fără resurse tehnice și riscuri semnificative”. Experții s-au întrebat de ce guvernul consideră că este prea riscant, dacă nu este implicat material radioactiv. Rojas, un fost căpitan de marină comercială, și-a exprimat, de asemenea, scepticismul, declarând pentru CNN: „În zilele noastre, cutiile negre plutesc de obicei la suprafață cu un localizator, astfel încât să poată fi găsite în orice accident. Cred că cineva are cutia neagră. Dar nu știm dacă este Spania sau dacă rușii înșiși au localizat-o”.



Armata americană a manifestat, de asemenea, interes pentru această zonă, trimițând de două ori deasupra locului incidentului o aeronavă rară și sofisticată, cunoscută sub numele de WC135-R și cu sediul în Nebraska, de când Ursa Major s-a scufundat - o dată pe 28 august anul trecut și din nou pe 6 februarie anul acesta, conform datelor de zbor disponibile publicului. Un purtător de cuvânt al bazei Wing 55 din Offutt, Nebraska, Kris Pierce, a confirmat că rolul aeronavei „susține de obicei colectarea și analiza deșeurilor nucleare”. El a adăugat: „Nu putem oferi detalii suplimentare cu privire la ruta specifică a zborului, constatările misiunii sau orice coordonare legată de parteneri”. Un alt WC135-R a urmat o traiectorie de zbor relativ similară cu 13 luni înainte ca Ursa Major să se scufunde, sugerând că interesul pentru această zonă ar fi putut fi anterior scufundării sau ar fi fost o rutină.



Nu este clar dacă aceste două zboruri rare și costisitoare - efectuate de obicei în secret și folosite pentru a detecta activitatea nucleară în Arctica rusă sau în jurul Iranului - au găsit urme de contaminare din epava Ursa Major. Guvernul spaniol nu a dat nicio indicație că se teme de radiații de-a lungul coastei sale de sud, o destinație turistică populară, și nu au apărut dovezi în acest sens. Posibil schimb de secrete nucleare Afirmația că Coreea de Nord ar fi fost probabilul destinatar al celor două reactoare despre care se presupune că se aflau la bordul navei vine după ce regimul totalitar a publicat în decembrie 2025 imagini cu primul său submarin nuclear. Imaginile statice, care îl înfățișează pe liderul Kim Jong Un rânjind, arată doar coca sigilată a navei și nu există nicio dovadă că ar exista un reactor nuclear funcțional în interior. Mike Plunkett, analist senior pentru platforme navale la Janes, o companie de informații pentru apărare, a declarat că este puțin probabil ca reactoarele, dacă ar fi noi, să fi fost transportate cu combustibil în ele. „Dacă aceste reactoare au provenit din submarine dezafectate, atunci vor fi radioactive, deși evident nu la fel de mult ca dacă ar fi fost complet încărcate cu combustibil”, a spus el. Orice decizie a Rusiei de a transfera această tehnologie către Coreea de Nord nu este „luată cu ușurință și este ceva ce se face doar între aliați foarte apropiați”, a adăugat el, așa că, dacă este adevărat, „este o mișcare majoră din partea Moscovei”. El a descris orice astfel de evoluție ca fiind „foarte îngrijorătoare, potențial, mai ales dacă ești Coreea de Sud”. Ancheta spaniolă, așa cum a fost descrisă pentru CNN, ia act de statutul Coreei de Nord ca aliat strategic al Rusiei și de modul în care Phenianul a îndemnat deschis Moscova să își împărtășească expertiza tehnică nucleară. Este probabil ca astfel de cereri să fi crescut după ce cel puțin 10.000 de soldați nord-coreeni au mers în Rusia în octombrie 2024 pentru a lupta împotriva incursiunii Ucrainei în regiunea Kursk. Ancheta arată că este probabil ca reactoarele transportate să fi fost modelul VM-4SG, adesea găsit în submarinele nucleare cu rachete balistice din clasa Delta IV ale Rusiei, dar oferă dovezi limitate pentru a susține afirmația. CNN a obținut imagini din satelit de la Vantor ale navei Ursa Major, andocată la capătul estic al portului Ust-Luga, în Golful Finlandei, pe 4 decembrie 2024. Videoclipurile timelapse geolocalizate, postate pe contul proprietarilor navei, Oboronlogistics, arată că aceasta este încărcată cu containere și macarale acolo. După scufundare, ziarul rus Kommersant a relatat că Ursa Major transporta macarale portuare și trape concepute pentru a acoperi reactoarele nucleare ale unui nou spărgător de gheață construit la Vladivostok. Raportul nu a menționat cele două obiecte albe. Ce a provocat o gaură de mărimea unei perne în coca navei Ursa Major? Ancheta spaniolă abordează, de asemenea, impactul inițial care a făcut ca Ursa Major să devieze de la curs și să se încline, potrivit sursei familiarizate cu raportul. Căpitanul rus le-a spus anchetatorilor că nu a auzit niciun impact sau explozie pe 22 decembrie, când nava sa a încetinit brusc. Abia 24 de ore mai târziu au urmat trei explozii în apropierea sălii motoarelor, ucigând doi membri ai echipajului, numiți mecanicul secund Nikitin și mecanicul Yakovlev, ale căror cadavre nu au fost găsite.



Ancheta propune varianta că gaura de 50 cm pe 50 cm din coca navei Ursa Major ar fi fost probabil făcută de o torpilă supercavitantă Barracuda. Se crede că doar Statele Unite, câțiva aliați NATO, Rusia și Iranul dețin acest tip de torpilă de mare viteză, care proiectează aer în fața armei pentru a reduce rezistența apei. Acest lucru le permite să atingă viteze foarte mari pentru a străpunge coca țintei lor, unele modele nefolosind astfel o încărcătură explozivă pentru a provoca daune. Sursa familiarizată cu ancheta a declarat că investigația a concluzionat că utilizarea unui astfel de dispozitiv s-ar potrivi cu dimensiunea găurii din coca navei Ursa Major și că ar fi putut produce un impact silențios, rezultând încetinirea bruscă a ambarcațiunii pe 22 decembrie. Alți experți consultați de CNN au avut opinii diferite. Plunkett, analistul Janes, a sugerat că o mină de tip limpet este o explicație mai probabilă pentru dimensiunea și locația găurii. „Sună ca un explozibil cu încărcătură formată care a fost plasat pe cocă de cineva sau ceva”, a spus el. Proprietarii ruși ai navei, Orobonlogistics, armatele din Rusia, Spania și Marea Britanie nu au răspuns la o solicitare de comentarii. Pentagonul a refuzat să comenteze. Mai mulți oficiali occidentali din domeniul securității și serviciilor de informații, contactați de CNN, au descris incidentul ca fiind ciudat sau au sugerat că unele dintre concluziile anchetei spaniole au fost exagerate, dar nu au oferit o explicație alternativă, benignă, pentru exploziile inițiale care au lovit nava sau pentru reacția acută a Rusiei la situația sa dificilă. Secretele încărcăturii sale și modul în care nava Ursa Major s-a scufundat se află pe fundul mării.

