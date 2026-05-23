Ploile torențiale au făcut ravagii în Republica Moldova. Trenurile și traficul au fost grav afectate. FOTO

Au fost înregistrate pene de curent, inundaţii, dar şi alte situaţii excepţionale, inclusiv avarii la infrastructura feroviară, astfel încât trenul Bucureşti - Chişinău a plecat din gara Ungheni cu o întârziere de aproximativ o oră.

„Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate pentru ţara noastră. Ploile torenţiale au afectat grav zeci de localităţi, în special în raioanele Călăraşi şi Ungheni. Au fost distruse drumuri, blocate trenuri, sunt inundate gospodăriile oamenilor. Digul din Hîrjăuca s-a rupt sub presiunea apei şi a inundat localităţile învecinate. Trei trenuri au fost oprite temporar, însă autorităţile au reuşit să reia circulaţia şi toţi pasagerii să ajungă în siguranţă. Mai multe localităţi au rămas fără energie electrică şi se lucrează continuu pentru a stabiliza sistemul”, a detaliat preşedinta Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Şefa statului a solicitat guvernului să intervină în situaţiile grave. „Situaţia rămâne complicată şi e nevoie de intervenţii continue pentru a proteja viaţa oamenilor şi a readuce siguranţa şi normalitatea în localităţile afectate. Solicit Guvernului şi ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele şi să vină cu sprijin acolo unde situaţia este gravă”, a menţionat Maia Sandu în mesaj.