Ploile torențiale au făcut ravagii în Republica Moldova. Trenurile și traficul au fost grav afectate. FOTO

Ploile abundente au afectat, vineri seara, mai multe localităţi, inclusiv oraşe, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Mihaela Ivăncică

Au fost înregistrate pene de curent, inundaţii, dar şi alte situaţii excepţionale, inclusiv avarii la infrastructura feroviară, astfel încât trenul Bucureşti - Chişinău a plecat din gara Ungheni cu o întârziere de aproximativ o oră.

„Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate pentru ţara noastră. Ploile torenţiale au afectat grav zeci de localităţi, în special în raioanele Călăraşi şi Ungheni. Au fost distruse drumuri, blocate trenuri, sunt inundate gospodăriile oamenilor. Digul din Hîrjăuca s-a rupt sub presiunea apei şi a inundat localităţile învecinate. Trei trenuri au fost oprite temporar, însă autorităţile au reuşit să reia circulaţia şi toţi pasagerii să ajungă în siguranţă. Mai multe localităţi au rămas fără energie electrică şi se lucrează continuu pentru a stabiliza sistemul”, a detaliat preşedinta Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Şefa statului a solicitat guvernului să intervină în situaţiile grave. „Situaţia rămâne complicată şi e nevoie de intervenţii continue pentru a proteja viaţa oamenilor şi a readuce siguranţa şi normalitatea în localităţile afectate. Solicit Guvernului şi ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele şi să vină cu sprijin acolo unde situaţia este gravă”, a menţionat Maia Sandu în mesaj.

Cea mai gravă situaţie a fost înregistrată în satul Hîrjăuca, raionul Călăraşi, unde s-a rupt un dig, ceea ce a provocat o viitură puternică. Trei automobile în care se aflau mai multe persoane au fost luate de ape, dar din fericire au reuşit să se salveze.

Trenuri blocate și localități fără curent

Cel puţin 13 localităţi au fost temporar deconectate de la energie electrică, mai multe sectoare de drum au fost temporar blocate din cauza vântului şi precipitaţiilor, iar trei trenuri au staţionat temporar, inclusiv trenul Bucureşti - Chişinău şi Chişinău - Kiev.

În ceea ce priveşte transportul de marfă, reluarea traficului va fi posibilă doar după efectuarea unei verificări tehnice detaliate a infrastructurii afectate, au transmis autorităţile.

Din cauza vântului puternic, angajaţii IGSU au intervenit pentru înlăturarea arborilor căzuţi pe carosabil în raioanele Cahul, Criuleni, Făleşti, UTA Găgăuzia şi municipiul Chişinău.

Ploile au făcut prăpăd în mai multe zone din țară. Mai multe străzi au fost închise și zeci de gospodării inundate

Sursa: News.ro

Etichete: inundatii, ploi, Republica Moldova,

