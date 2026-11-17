Desemnat în ultimul moment drept candidat al UEFA pentru a se opune actualului președinte al FIFA, Gianni Infantino, Philippe Diallo a afirmat că îl va contacta pe Kozo Tashima, deoarece opoziția nu poate câștiga dacă este divizată, potrivit Agerpres.

„Dacă vrem să câștigăm, cred că trebuie să ne unim forțele”, a indicat Diallo în cadrul unei conferințe de presă la Paris. Potrivit lui, cei „care împărtășesc aceeași viziune asupra fotbalului” ar trebui să se unească.

„Am luat legătura cu el și voi vorbi cu el pentru a vedea cum ne putem uni forțele”, a adăugat Diallo, referindu-se la Tashima, președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal.

Diallo nu a oferit detalii despre ce ar putea însemna acest lucru în practică sau despre care dintre ei s-ar da la o parte.

Francezul în vârstă de 63 de ani a spus că nu a plănuit niciodată să candideze.

Comitetul executiv al UEFA i-a solicitat luni lui Diallo să-și depună candidatura, iar comitetul executiv al federației franceze a aprobat-o în unanimitate, marți.

„Inițial nu am fost candidat”, a spus Diallo, care a menționat acumularea unor nemulțumiri legate de Infantino.

„Timp de câteva luni, poate chiar un an, în cadrul FIFA s-au luat o serie de decizii”, a spus președintele FFF. El a amintit Premiul pentru Pace, împărțirea veniturilor de la Cupa Mondială din 2026, suspendarea atacantului american Folarin Balogun în urma unui cartonaș roșu, durata pauzei din finala Cupei Mondiale, precum și planul de a atrage investitori privați într-o nouă societate comercială.

Criticii au afirmat că unele decizii au arătat că FIFA s-a conformat voinței Washingtonului.

În luna decembrie, Infantino i-a înmânat președintelui american Donald Trump premiul inaugural „FIFA Peace Prize”, iar în iulie FIFA a ridicat suspendarea impusă lui Balogun în timpul Cupei Mondiale, o decizie care, potrivit unor surse apropiate situației, a venit în urma unei convorbiri telefonice dintre Trump și Infantino.

„Toate aceste decizii, adesea luate de unul singur, au șocat lumea fotbalului pe scară largă: suporteri, cluburi, parteneri, federații”, a spus Diallo.

Diallo a mai spus că președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a susținut candidatura după ce un alt francez, Arsène Wenger, a refuzat să candideze.

Diallo l-a lăudat pe Tashima, membru al Consiliului FIFA care și-a anunțat candidatura pe 5 noiembrie, descriindu-l drept un „fost președinte al federației japoneze” cu o „mare experiență”, care a urmat un parcurs „oarecum similar” cu al său.

Demersul reflectă problema lui Diallo. Când Franța și-a retras sprijinul pentru Infantino în septembrie, el a spus: „Proiectul nu poate fi unul pur european”.

UEFA are 55 din cele 211 voturi ale FIFA, iar persoane familiarizate cu procesul au declarat pentru Reuters că Diallo nu are sprijinul tuturor federațiilor europene.

Infantino, care vizează un al patrulea mandat, a beneficiat de sprijinul Confederației Africane de Fotbal și al CONMEBOL, care reunește federațiile din America de Sud.

În luna iulie, el a renunțat la un plan în valoare de 4,2 miliarde de dolari care viza vânzarea unei participații de 20% dintr-o nouă filială comercială a FIFA, propunerea „FIFA Forward Enterprise”, plan care a declanșat revolta în Europa.

Candidații au termen până miercuri, la miezul nopții, pentru a-și depune candidaturile, urmând ca ulterior, până la data de 18 februarie, să treacă de verificările privind eligibilitatea și integritatea. Elvețianul Ramon Vega, fost fundaș al echipei Tottenham Hotspur, și-a anunțat, la rândul său, candidatura. Alegerile vor avea loc la Rabat, pe 18 martie.