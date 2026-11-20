„Mi-aş dori să recapăt recordul mondial de la 100 de metri liber, pentru că mi-am dat seama în ultima vreme că, OK, am devenit cel mai bun din lume şi demonstrez asta din când în când, dar parcă să fii cel mai bun din istorie are pentru mine o altă greutate. Am tot spus că o fac, o fac, o fac... Hai s-o facem!", a afirmat Popovici, când a fost întrebat despre obiectivele sale pentru 2027, potrivit Agerpres.

Sportivul legitimat la CS Dinamo a afirmat că 2026 a fost un an foarte bun şi s-a declarat mândru de victoria obţinută în finala de 100 m liber de la Campionatele Europene de la Paris, desfăşurată în cea mai rapidă cursă din istoria probei.

„Sunt foarte mândru că la Campionatul European, în finala de 100 de metri liber, nu numai că am fost prezent, dar am şi câştigat acea finală, care a fost cea mai rapidă din istorie la 100 de metri liber. Asta îmi spune că sportul ăsta şi cursa asta mai au enorm de mult potenţial şi foarte mult loc să se dezvolte. Deşi sunt foarte aproape de recordul mondial şi suntem extrem de mulţi înotători care am coborât sub 47 de secunde, la câteva sutimi diferenţă, mai e mult de muncă pentru noi toţi", a declarat Popovici.

El a caracterizat anul 2026 drept unul de tranziţie, între Campionatele Mondiale din 2025, de la Singapore, şi cele din 2027, de la Budapesta.

„2026 a fost un an de tranziţie în ceea ce priveşte nivelul competiţiilor şi intensitatea pregătirii, pentru că este fix în mijlocul ciclului olimpic. Am venit după un Campionat Mondial foarte puternic, în 2025, la Singapore, şi ne îndreptăm spre o nouă ediţie a Mondialelor, în 2027. A fost, cu ghilimelele de rigoare, „doar” un Campionat European", a afirmat înotătorul.

Nu îşi va schimba strategia

David Popovici a precizat că nu îşi va schimba strategia care l-a ajutat de-a lungul carierei, preferând să abordeze fiecare competiţie pe rând, fără să se lase distras de gândul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028: "Bineînţeles că îmi zboară gândul la Los Angeles, dar sunt suficient de cu picioarele pe pământ încât să recurg la strategia care m-a ajutat atât de mult de-a lungul anilor, pas cu pas, competiţie cu competiţie, cărămidă cu cărămidă. Nu s-a schimbat asta faţă de atunci când aveam 14 ani, chiar dacă acum am multe titluri în dreptul numelui".

Referitor la revenirea la Budapesta, unde va avea loc următoarea ediţie a Campionatelor Mondiale, sportivul a spus că are amintiri deosebite din capitala Ungariei, acolo unde a obţinut primele sale mari succese internaţionale.

"De-abia aştept să mă întorc la Budapesta pentru Campionatul Mondial. Am amintiri foarte frumoase de acolo. Acum cinci ani m-am calificat pentru prima oară la Jocurile Olimpice, după care, un an mai târziu, în 2022, am devenit pentru prima oară campion mondial, chiar dublu campion mondial. Aşa cum spuneam înainte de Europene că Parisul poate fi un oraş care îmi poartă noroc, de ce nu şi Budapesta? Până la urmă, orice oraş în care am concurat până acum mi-a purtat noroc", a spus el.

A reuşit să-şi păstreze motivaţia

Popovici a precizat că a reuşit să-şi păstreze motivaţia după ce a cucerit titluri olimpice, mondiale şi europene, întorcându-se la o curiozitate din copilărie, legată de viteza maximă pe care o poate atinge în apă.

„Nu te pregăteşte nimeni, în drumul spre performanţă, pentru provocările unice care vin odată cu succesul. Sunt nişte probleme pe care mulţi dintre noi, sportivii, ne-am dori să le avem. A trebuit să-mi schimb complet perspectiva şi felul în care privesc înotul şi sportul de performanţă. Am trecut de la obiective precum 'vreau să fiu campion olimpic, campion mondial' la grija pentru propria curiozitate, pe care o am încă din copilărie, legată de capacităţile corpului uman şi de cât de rapid se poate mişca trupul meu prin apă. Mă întorc la curiozitatea şi fascinaţia pe care le aveam când eram copil, la cât de mult se poate îmbunătăţi sportul acesta şi cât de mult pot perfecţiona detaliile care să mai reducă nişte sutimi în anumite probe", a explicat Popovici.

În cadrul Galei Sportului Dinamovist 2026, care se desfăşoară la Opera Română, vor fi acordate premii celor mai valoroşi sportivi ai clubului în acest an.