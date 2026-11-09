Imagini cu sportivul român au fost publicate pe contul oficial de Instagram al grupării milaneze înaintea confruntării din campionatul Italiei, potrivit Sport.ro.

Inter, cadou special pentru Popovici

Cu ocazia vizitei sale la Milano, înotătorul a primit din partea clubului gazdă un tricou personalizat cu numele său și cu numărul 54. De asemenea, înainte de fluierul de start al întâlnirii, David Popovici le-a urat succes jucătorilor pregătiți de tehnicianul român.

Campionul olimpic a fost invitat la meciul lui Inter Milano la câteva luni după ce și-a arătat susținerea pentru gruparea pregătită de Cristi Chivu, câștigătoarea titlului în Italia în sezonul precedent.

Cristian Chivu, după victoria categorică cu Como

Antrenorul lui Inter, Cristian Chivu, a comentat victoria obținută în fața lui Como, într-un interviu acordat postului Sky. „Important este că am reacționat după înfrângerea din derby”, a declarat tehnicianul român.

„Astăzi am crescut ritmul și intensitatea jocului, iar planul nostru tactic a funcționat. În aceste nouă meciuri disputate în 27 de zile, puteam să ne descurcăm mai bine, dar și mai rău”, a declarat antrenorul pentru Sky Sport Italia.

Inter a încheiat seria de meciuri dinaintea pauzei internaționale cu o nouă victorie și a redus diferența față de liderul campionatului. Echipa pregătită de Cristian Chivu s-a impus cu 2-0 în fața lui Como, iar la finalul partidei antrenorul român a vorbit despre perioada aglomerată pe care au traversat-o elevii săi.

„Am trecut prin aceste nouă meciuri în 27 de zile cu energia pe care am avut-o, cu resursele de care am dispus, cu suișuri și coborâșuri atât în ceea ce privește calitatea jocului, cât și rezultatele. Încerci să faci lucrurile cât mai bine, dar uneori apar și dezamăgiri, pe care trebuie să le accepți. Trebuie să te pregătești cât mai bine, prin muncă și cu mentalitatea potrivită, pentru următoarele meciuri, care pot influența parcursul unei echipe”.