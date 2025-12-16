Cupa Mondială 2026. După polemica privind preţurile „astronomice”, FIFA anunţă bilete la 60 de dolari pentru suporteri

16-12-2025 | 22:51
Cupa Mondială din 2026
Suporterii echipelor calificate pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 vor plăti 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pe bilet pentru fiecare meci, a anunţat, marţi, FIFA, ca răspuns la asociaţiile care denunţau tarifele „astronomice”.

O nouă categorie, „Supporter Entry”, va oferi bilete „la preţul de 60 de dolari americani fiecare, disponibile pentru toate cele 104 meciuri”, inclusiv finala Cupei Mondiale, care va reuni 48 de echipe vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, a precizat FIFA într-un comunicat. „Această iniţiativă vizează să ofere un sprijin suplimentar suporterilor care îşi urmăresc echipa naţională pe tot parcursul turneului”, a adăugat forul conducător al fotbalului mondial.

Joia trecută, asociaţia Football Supporters Europe (FSE) şi-a exprimat indignarea faţă de „tarifele astronomice (...) impuse de FIFA celor mai fideli suporteri”.

Reacțiile suporterilor și criticile FSE

Conform informaţiilor furnizate de FSE, care afirma că a văzut „tarifele publicate treptat şi în mod confidenţial de FIFA”, urmărirea echipei sale favorite de la primul meci până în finală „ar costa cel puţin 6.900 de dolari (aproximativ 6.000 de euro)” un suporter, „adică de aproape cinci ori mai mult decât la Cupa Mondială din 2022 din Qatar”.

Marţi seara, FSE a reacţionat subliniind că „acest lucru arată că politica FIFA în materie de bilete nu este imuabilă, că a fost decisă în grabă şi fără consultări adecvate”, dar că „revizuirile nu sunt suficient de ample pentru a fi satisfăcătoare”.

Cupa Mondială din 2026
Asociaţia suporterilor europeni, indignată de preţul „exorbitant” al biletelor pentru Cupa Mondială 2026

Potrivit FIFA, „până în prezent au fost primite 20 de milioane de cereri de bilete în faza actuală de vânzare prin tragere la sorţi”, care a început joia trecută.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 16-12-2025 22:51

