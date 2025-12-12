Asociaţia suporterilor europeni, indignată de preţul „exorbitant” al biletelor pentru Cupa Mondială 2026

Asociaţia suporterilor europeni FSE critică preţurile „exorbitante” anunţate de FIFA pentru biletele la Cupa Mondială din 2026.

FSE este „uimită" de „preţurile astronomice (...) impuse de FIFA celor mai loiali suporteri ai săi", cei care pot achiziţiona bilete prin intermediul federaţiei lor naţionale pentru a-şi urmări echipa folosind sistemul PMA (Participating Member Association allocation).

Asociaţia suporterilor solicită FIFA să „suspende imediat vânzările de bilete PMA", "să demareze un proces de consultare" şi „să revizuiască preţurile biletelor" până când se va găsi o soluţie care „să respecte tradiţia, universalitatea şi semnificaţia culturală a Cupei Mondiale".

Conform informaţiilor de la FSE, care susţine că a văzut "grilele tarifare publicate treptat şi confidenţial de FIFA", iar urmărirea echipei de la primul meci până la finală "ar costa un fan cel puţin 6.900 de dolari (aproximativ 6.000 de euro)", de aproape cinci ori mai mult decât la Cupa Mondială 2022 din Qatar.

„Ca să fie şi mai complicat", a continuat asociaţia suporterilor, „cea mai joasă categorie de preţ nu va fi accesibilă'' biletelor PMA, deoarece aceste locuri vor fi rezervate "pentru vânzare generală, sub rezerva unor preţuri dinamice. Aceasta este o trădare uriaşă a tradiţiei Cupei Mondiale, care ignoră contribuţia fanilor la spectacol', a concluzionat FSE.

Dosarul de candidatură publicat în 2018 promitea bilete începând de la 21 de dolari (18 euro). "Unde sunt aceste bilete astăzi?", a întrebat asociaţia.

