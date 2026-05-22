Acesta este primul trofeu obţinut de portughez de când a venit în regat, în 2023.

Ronaldo a punctat de două ori în ultima jumătate de oră, primul din lovitură liberă, iar al doilea din apropierea porţii. Celelalte goluri ale gazdelor au fost reuşite de Sadio Mane şi Kingsley Coman, astfel că echipa din Riad a ocupat primul loc, cu un avans de două puncte faţă de rivala Al-Hilal.

Titlul cucerit cu Al-Nassr este al 33-lea trofeu din carieră. De-a lungul acesteia, CR7 a mai câştigat cinci trofee UEFA Champions League, trei titluri în Premier League, două în Serie A, două în La Liga, dar şi Campionatul European şi Nations League cu Portugalia.

Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi

Pe finalul partidei, când victoria era ca şi asigurată, camerele l-au surprins pe Cristiano Ronaldo în lacrimi de bucurie. Portughezul a izbucnit în plâns după fluierul final, emoţionat de câştigarea primului său titlu în Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo se poate concentra acum pe turneul final al Cupei Mondiale, al şaselea şi ultimul pentru el, care va avea loc în America de Nord, între 11 iunie şi 19 iulie.

În 2023, venirea sa la Al-Nassr a făcut ca proiectoarele să fie aţintite către campionatul saudit, Ronaldo semnând iniţial un contract cu o valoare de 200 de milioane de euro pe an, conform unei surse apropiate de club. Şi alte vedete ale fotbalului s-au alăturat lui Ronaldo în Arabia Saudită, precum francezul Karim Benzema şi brazilianul Neymar, cu obiectivul ambiţios de a face Saudi Pro League unul dintre cele mai mari cinci campionate din lume.

Succesul din campionat estompează amărăciunea ratării trofeului din AFC Champions League Two, Al-Nassr pierzând finala săptămâna trecută în faţa echipei japoneze Gamba Osaka (0-1).

Al-Nassr a câştigat al 11-lea său titlu în Arabia Saudită, sub comanda antrenorului portughez Jorge Jesus, însă primul din 2019.

Ronaldo a încheiat sezonul cu 30 de goluri marcate în toate competiţiile, fiind al treilea în clasamentul golgheterilor din Saudi Pro League, cu 28 de reuşite, devansat de mexicanul Julian Quinones (Al-Qadsiah), cu 33 de goluri, şi de englezul Ivan Toney (Al Ahli), cu 32 de goluri.