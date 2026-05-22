Pilotul a primit de la ministrul Apărării, Radu Miruță, Emblema de Emisar pentru Pace, clasa I. Misiunea executată de comandor a avut un grad de risc ridicat, iar doborârea dronei cu o aeronavă F-16 a fost o premieră pentru Forțele Aeriene Române.

Ceremonia de decorare a fost organizată în baza unde România a detașat pentru misiuni de poliție aeriană 100 de militari și 6 aeronave F-16 ale detașamentului „Carpathian Vipers”.

Militarii români vor rămâne să protejeze spațiul aerian Baltic până în luna iulie.