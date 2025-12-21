Cristiano Ronaldo a reacţionat la recordul lui Kylian Mbappe. Răspunsul starului portughez

Stiri Sport
21-12-2025 | 15:25
Cristiano Ronaldo
Getty Images

Atacantul francez Kylian Mbappé a egalat unul dintre recordurile lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Portughezul a reacţionat pe reţelele de socializare.

autor
Ioana Andreescu

Sâmbătă seara, Kylian Mbappé a reușit performanța de a egala un record: cel al celui mai mare număr de goluri marcate pentru Real Madrid într-un an calendaristic, respectiv 59 de goluri.

Cu această ocazie, Mbappé și-a sărbătorit golul la fel ca CR7, în semn de omagiu adus idolului său. În aceeași seară, el a postat pe Instagram fotografia, scriind: „Credeți în visele voastre. Respect @cristiano.”

Citește și
Mbappé
Kylian Mbappe este la un pas să bată recordul istoric al lui Cristiano Ronaldo

Portughezul a reacționat la postarea sa cu două emoji – mâini ridicate și o flacără –, care pot fi interpretate ca felicitări. Cei doi au discutat probabil mai mult în privat, având în vedere că era ziua de naștere a lui Kylian Mbappé, notează lefigaro.fr.

Colegii săi de la Real Madrid l-au felicitat și ei. „Wowwww, Kiki!!!!”, a reacționat Vinicius. „Felicitări, frate”, a spus Bellingham. Chiar și unul dintre rivalii săi de la Barcelona l-a felicitat: „Ce jucător!”, a comentat Raphinha.

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Sursa: News.ro

Etichete: cristiano ronaldo, Kylian Mbappe,

Dată publicare: 21-12-2025 15:25

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Citește și...
Exact de ziua sa, Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid: ”A fost idolul meu”
Stiri Sport
Exact de ziua sa, Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid: ”A fost idolul meu”

Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat al 59-lea său gol pentru Real Madrid în 2025, sâmbătă seara, în cursul meciului câştigat cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Sevilla FC.

Kylian Mbappe este la un pas să bată recordul istoric al lui Cristiano Ronaldo
Stiri Sport
Kylian Mbappe este la un pas să bată recordul istoric al lui Cristiano Ronaldo

Mbappe, autorul unei duble în Cupa Spaniei la fotbal, miercuri seara, s-a apropiat la un singur gol de recordul de goluri marcate de un jucător de la Real Madrid pe parcursul unui an calendaristic, deţinut din 2013 de portughezul Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo va apărea într-un film fenomen. Actorul principal al seriei a făcut anunțul
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo va apărea într-un film fenomen. Actorul principal al seriei a făcut anunțul

Vin Diesel, actorul principal din seria de filme de acţiune Fast and Furious, a afirmat că fotbalistul Cristiano Ronaldo ar putea apărea în cel de-al unsprezecelea episod al francizei.

Recomandări
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28