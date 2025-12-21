Cristiano Ronaldo a reacţionat la recordul lui Kylian Mbappe. Răspunsul starului portughez

Atacantul francez Kylian Mbappé a egalat unul dintre recordurile lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Portughezul a reacţionat pe reţelele de socializare.

Sâmbătă seara, Kylian Mbappé a reușit performanța de a egala un record: cel al celui mai mare număr de goluri marcate pentru Real Madrid într-un an calendaristic, respectiv 59 de goluri.

???????????? Kylian Mbappé: “I have MY OWN celeb, but today it was DEDICATED TO THE GREAT CRISTIANO RONALDO”. pic.twitter.com/SE9ii0XOCY — Gracias leo zeus (@Beecroft_) December 21, 2025

Cu această ocazie, Mbappé și-a sărbătorit golul la fel ca CR7, în semn de omagiu adus idolului său. În aceeași seară, el a postat pe Instagram fotografia, scriind: „Credeți în visele voastre. Respect @cristiano.”

Instagram

Portughezul a reacționat la postarea sa cu două emoji – mâini ridicate și o flacără –, care pot fi interpretate ca felicitări. Cei doi au discutat probabil mai mult în privat, având în vedere că era ziua de naștere a lui Kylian Mbappé, notează lefigaro.fr.

Colegii săi de la Real Madrid l-au felicitat și ei. „Wowwww, Kiki!!!!”, a reacționat Vinicius. „Felicitări, frate”, a spus Bellingham. Chiar și unul dintre rivalii săi de la Barcelona l-a felicitat: „Ce jucător!”, a comentat Raphinha.

